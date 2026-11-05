L'investisseur activiste Arkhouse fait pression sur People pour un rachat d'actions et la vente de son siège social

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L'investisseur activiste Arkhouse a demandé à People PPLI.O , la société de médias de Barry Diller, de racheter au moins 750 millions de dollars d'actions dans le cadre d'une offre publique d'achat de type "enchères hollandaises" et de vendre son siège social new-yorkais afin de faire remonter le cours de l'action.

Voici plus de détails:

* Arkhouse, actionnaire de longue date de People, a déclaré jeudi dans une lettre adressée au président Diller et au conseil d'administration de la société que People se négociait avec une décote substantielle par rapport à la valeur de ses actifs sous-jacents

* People disposait de près d’un milliard de dollars de trésorerie au niveau de la société mère et n’avait aucune dette, ce qui lui conférait la souplesse financière nécessaire pour mettre en œuvre les mesures proposées, a déclaré l’investisseur

* Arkhouse a déclaré estimer que le siège social de New York pourrait attirer des acheteurs à des valorisations avoisinant les 300 millions de dollars, contre un prix d’achat estimé par People à environ 230 millions de dollars pour le bâtiment et le terrain sur lequel il est construit

* Arkhouse a également exhorté People à émettre des droits de valeur conditionnelle (CVR) en faveur des actionnaires, représentant leur part proportionnelle du produit net issu du litige opposant la société à Alphabet au sujet de dommages-intérêts présumés

* L’investisseur évalue par ailleurs une transaction potentielle impliquant People

* People a retiré son offre de plus de 18 milliards de dollars sur MGM Resorts MGM.N en septembre après l’échec de l’opération envisagée, laissant à la société de médias une participation d’environ 27 % dans l’opérateur de casinos

* L'action People progresse d'environ 1,8% dans les échanges avant l'ouverture du marché