 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'investisseur activiste Ancora pousse Warner Bros à renoncer à l'accord avec Netflix, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 02:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Ancora Holdings a accumulé une participation d'environ 200 millions de dollars dans Warner Bros Discovery WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord de Warner visant à vendre ses précieux actifs de télévision et de cinéma à Netflix NFLX.O , a rapporté le Wall Street Journal mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
82,1900 USD NASDAQ +0,88%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,8300 USD NASDAQ +1,40%
WARNER BROS RG-A
27,8100 USD NASDAQ +2,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank