L'investisseur activiste Ancora pousse Warner Bros à renoncer à l'accord avec Netflix, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Ancora Holdings a accumulé une participation d'environ 200 millions de dollars dans Warner Bros Discovery WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord de Warner visant à vendre ses précieux actifs de télévision et de cinéma à Netflix NFLX.O , a rapporté le Wall Street Journal mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.