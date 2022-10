L’investissement Socialement Responsable et les pays émergents sont-ils conciliables ?

L'ISR et les pays émergents

2021 a marqué un tournant pour l'Investissement Socialement Responsable en Europe et la dynamique semble bien établie. En effet, les fonds intégrant cette dimension ont dépassé les 24% de l'actif total des fonds distribués en Europe1 (la moitié se concentrant sur les actions). Cependant, les marchés émergents bénéficient encore peu de ce prisme, puisqu'ils ne représentent qu'un peu plus d'un fonds actions ISR sur 10. Pourtant, intégrer les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sur ces zones géographiques peut être un atout particulièrement important. Tour d'horizon de ce thème avec Patricia Urbano, Xiadong Bao et Kevin Net, gérant(e)s actions émergentes – Edmond de Rothschild Asset Management.

Existe-t-il une différence entre l'ISR tel qu'il est perçu en Europe et dans les payes émergents ?

XB : Oui indéniablement, le prisme d'analyse de l'Investissement Socialement Responsable est différent entre les pays développés et les émergents. En Chine par exemple, l'Investissement Socialement Responsable est très lié aux priorités politiques de Pékin dont l'accent principal porte sur la Neutralité Carbone – annoncée en 2020 pour 2060 et confirmée par le 14ème plan quinquennal publié en mars 2021 – et la prospérité commune. Il n'en reste pas moins que sur les 170 fonds ESG en Chine, 15% détiennent des entreprises de charbon2. Il est donc probable qu'une partie des fonds estampillés ESG en Chine ne serait pas considérés comme tel en Europe. Néanmoins, il est plus important de noter que malgré des différences de vision, la volonté de mieux prendre en compte ces enjeux et de bénéficier des opportunités qu'ils recèlent est de plus en plus présente.

PU : L'Amérique Latine met également fortement l'accent sur sa sécurité énergétique. Cela passe bien évidement par un fort développement des énergies renouvelables, mais également par l'utilisation des énergies fossiles. Les différences de stade de développement des pays émergents jouent un rôle important sur l'avancement de ces sujets.

Dès lors, pourquoi investir dans les émergents avec un prisme ISR ?

KN : En tant qu'investisseur nous sommes convaincus qu'une analyse ESG permet d'identifier des entreprises dont la stratégie est la plus pertinente sur le long terme. Cela fait d'ailleurs partie de notre grille de lecture avant même la prise en compte des critères purement ISR (prise en compte des parties prenantes, durabilité de la croissance…). De plus, on constate que les entreprises des pays émergents montrant leurs efforts en terme de développement durable sont plus à même de retenir l'attention des investisseurs étrangers sensibles à ces enjeux puisque ces thèmes font globalement moins l'objetde reporting.

