L' investissement en immobilier de bureaux devrait souffrir modérément

(NEWSManagers.com) -

Après une année 2019 record, l' immobilier d' entreprise en Ile-de-France a continué à attirer les investisseurs selon les statistiques du GIE Immostat publiées mardi sur le premier trimestre. Les investissements ont ainsi atteint 5,3 milliards d' euros, +89% par rapport au premier trimestre de l' année 2019, qui s' était conclue sur un record (27 milliards d' euros).

Il s' agit du meilleur début d' année depuis 2007, porté par les secteurs Paris Quartier Central des Affaires (QCA) et croissant Ouest-La Défense, qui ont représenté deux tiers des investissements. Et surtout par des transactions de taille plutôt importante, sur la lancée de 2019, " avec 60% de deals au-dessus de 200 millions d' euros unitaires" , remarque Nicolas Verdillon, directeur exécutif Investment Properties chez CBRE. On note par exemple les cessions des 29.000 m2 de BNP Paribas Rue Bergère à LaSalle IM pour plus de 500 millions, ou de l' immeuble Aquarel (siège de Capgemini à Issy-les-Moulineaux) par Axa IM Real Assets à CNP Assurances pour près de 400 millions.

Si les prix ont donc continué à progresser jusqu' à 7.850 euros/m2 en moyenne en Ile-de-France et 17.220 euros/m2 dans Paris QCA, ces opérations ne sont que la concrétisation d' affaires initiées au second semestre 2019. Avec le confinement débuté mi-mars, la crise a déjà fait chuter la demande placée de bureaux en Ile-de-France : -37% à 340.300 m2 sur ce qui devient le pire trimestre depuis 2004. " Dans ce contexte troublé, les mesures d' accompagnement des locataires seront incontestablement orientées à la hausse ces prochains mois" , note Grégoire de La Ferté, directeur exécutif Bureaux Ile-de-France chez CBRE, espérant cependant que le retard sur les chantiers équilibrera ce marché locatif.

" Nous avons également déjà ressenti ce coup d' arrêt sur l' investissement. Les investisseurs vont légitimement faire preuve de prudence dans l' attente de la levée du confinement et d' une vision plus claire du marché. Après, ils auront une nouvelle hiérarchie dans la rémunération du risque suivant la location et l' état locatif - la différence entre biens loués et vides s' était estompée ces derniers temps -, et s' interrogeront davantage sur la 'qualité' des locataires au regard de leur activité" , rappelle Nicolas Verdillon. Pour ce spécialiste, les fonds immobiliers gardent cependant d' importants capitaux déjà levés non encore investis (dry powder), et les assureurs ne vont pas non plus abandonner ce marché rapidement dans un contexte de taux bas.