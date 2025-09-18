 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel relance le marché des puces ; AMD recule
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec plus de contexte)

18 septembre - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 33 % dans les échanges volatiles du premier marché après que Nvidia NVDA.O ait déclaré qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces; Nvidia augmente de 3,5 %

** Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O , Micron Tech MU.O en hausse de 2,3 % à 7 %

** Les actions d'AMD AMD.O ont baissé de 5,5 %, les investissements signalant un renforcement de l'alliance qui pourrait écarter le rival d'Intel dans les futures collaborations sur les centres de données et les puces de PC, tout en menaçant sa part dans les charges de travail basées sur l'IA

** Synopsys a augmenté de 11 % grâce à l'optimisme concernant la demande de conception de puces et son rôle en tant que partenaire clé de l'automatisation de la conception électronique pour Intel et Nvidia

** L'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel est moins une question d'argent que d'influence", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown

** Il s'agit d'une alliance stratégique à connotation géopolitique, qui renforce la coopération entre les deux géants américains des puces et met la pression sur des rivaux comme AMD et TSMC

** Les actions de TSMC cotées en bourse aux États-Unis ont baissé de 1,5 %, car cette décision soulève la possibilité de transférer une partie de la fabrication hors de la fonderie taïwanaise

** Les sociétés européennes de semi-conducteurs prolongent leurs gains: ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS , STMicro STMPA.PA , AIXTRON AIXGn.DE en hausse de 6 % à 8 %

** Nvidia, dont les puces incontournables alimentent un boom mondial de l'intelligence artificielle, a déclaré dans un communiqué qu'elle paierait 23,28 dollars par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 dollars auxquels les actions d'Intel ont clôturé mercredi

Valeurs associées

AIXTRON
13,780 EUR XETRA +7,99%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
159,1600 USD NASDAQ 0,00%
APPLIED MATERIALS
178,1300 USD NASDAQ 0,00%
ASM INT
495,8000 EUR Euronext Amsterdam +7,85%
ASML HLDG
789,1000 EUR Euronext Amsterdam +7,07%
INTEL
24,9000 USD NASDAQ 0,00%
LAM RESEARCH
121,9000 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
159,9900 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
170,2900 USD NASDAQ 0,00%
STMICROELECTRONICS
24,2550 EUR Euronext Paris +4,91%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

