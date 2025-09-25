L'intrusion de drones perturbe l'activité de deux aéroports au Danemark

(Actualisé avec réouverture des aéroports, déclarations)

Plusieurs aéroports de l'ouest du Danemark ont rouvert jeudi matin après avoir été fermés pendant plusieurs heures en raison de présence de drones non identifiés ayant pénétré leur espace aérien durant la nuit.

L'aéroport de Billund, le deuxième plus grand du pays, est resté fermé pendant une heure. Celui d'Aalborg, utilisé à la fois pour des vols commerciaux et militaires, est quant à lui resté inaccessible pendant trois heures, ont indiqué les forces de police danoises.

Des drones ont également été observés à proximité des aéroports d'Esbjerg et de Sonderborg, ainsi que près de la base aérienne de Skrydstrup, qui abrite une partie des avions de chasse F-16 et F-35 du Danemark. Ces cinq sites sont situés sur la péninsule du Jutland, dans l'ouest du pays.

Un résident, Morten Skov, a déclaré à Reuters avoir vu des lumières vertes clignotantes provenant de l'ouest de l'aéroport d'Aalborg, qui "restaient immobiles juste au-dessus" du site.

La police nationale danoise a indiqué que les drones suivaient un schéma similaire à celui observé lors de l'interruption des vols à l'aéroport de Copenhague lundi soir et mardi matin.

Elle a qualifié cet épisode d'"attaque" la plus grave à ce jour contre ses infrastructures critiques, et l'a reliée à une série d'incursions de drones russes présumés et à d'autres perturbations survenues en Europe, sans toutefois fournir de preuves.

L'ambassadeur de Russie au Danemark, Vladimir Barbine, a nié toute implication de son pays dans l'incident survenu à Copenhague.

