L'introduction en Bourse en Inde de Dhoot Transmission, soutenue par Bain Capital et d'un montant de 321 millions de dollars, a été entièrement souscrite dès le deuxième jour

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L'introduction en bourse de Dhoot Transmission DHOT.NS , soutenue par Bain Capital et d'un montant de 321 millions de dollars, a été entièrement souscrite dès le deuxième jour de la période de souscription, mardi, grâce principalement aux investisseurs non institutionnels et aux particuliers, alors que le fabricant de composants automobiles mise sur la transition de l'Inde vers les véhicules électriques pour stimuler sa croissance.

Selon les données boursières, l'entreprise, basée à Chhatrapati Sambhajinagar, dans l'État du Maharashtra, avait reçu, à 10 h 40 (heure indienne), des offres portant sur 24,97 millions d'actions, contre 24,96 millions d'actions proposées.

Voici les principaux chiffres:

* Les investisseurs non institutionnels ont soumissionné pour 10,93 millions d’actions, soit 2,03 fois le nombre d’actions qui leur était réservé; les investisseurs particuliers ont souscrit à hauteur de 1,07 fois, tandis que la part institutionnelle a été souscrite à 6 %

* Avant son introduction en bourse, Dhoot Transmission a levé 9,18 milliards de roupies (96,22 millions de dollars), auprès de 72 investisseurs de référence, dont BlackRock et l’Abu Dhabi Investment Authority

* L'introduction en bourse, d'un montant de 30,67 milliards de roupies, comprend une émission de nouvelles actions d'une valeur de 14 milliards de roupies et une cession de jusqu'à 19,14 millions d'actions par BC Asia Investments XV (filiale de Bain Capital) et Mangalam Capital

* La société s'attend à ce que la transition de l'Inde vers les véhicules électriques soit son principal moteur de croissance, car ces véhicules nécessitent davantage de faisceaux de câbles que les véhicules à moteur à combustion interne, a déclaré la semaine dernière à Reuters le directeur financier Nitin Kalani

* La société élargit son portefeuille de produits destinés aux véhicules électriques au-delà des faisceaux de câbles pour y inclure des ensembles de batteries, des chargeurs embarqués, des convertisseurs CC-CC et des pistolets de recharge. Son portefeuille de produits hors faisceaux de câbles représente actuellement 23 % de son chiffre d’affaires, contre environ 18 % au cours de l’exercice 2024

* Dhoot, qui fabrique des faisceaux de câbles pour des applications automobiles et industrielles, tire environ un tiers de son chiffre d’affaires de Bajaj Auto BAJA.NS , le plus grand exportateur indien de deux-roues

* Le chiffre d’affaires de Dhoot s’est élevé à 45,3 milliards de roupies au cours de l’exercice 2026. La société prévoit que ses marges annuelles se maintiendront entre 15 % et 16 %, ce qui correspond globalement aux niveaux actuels

* L'introduction en bourse s'inscrit dans une fourchette de prix comprise entre 829 et 871 roupies par action et la période de souscription prendra fin le 12 août. La cotation des actions devrait débuter le 17 août

(1 dollar = 95,4025 roupies indiennes)