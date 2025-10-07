L'introduction en bourse de WeWork India, d'un montant de 338 millions de dollars, a été entièrement souscrite le dernier jour par des acheteurs institutionnels

L'introduction en bourse de WeWork India Management WEWO.NS , d'un montant de 338 millions de dollars, a été entièrement souscrite le dernier jour de l'appel d'offres, mardi, grâce à la demande institutionnelle , même si les investisseurs particuliers sont restés prudents face à la forte valorisation de l'entreprise , suite aux récentes cotations des entreprises de cotravail.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

L'introduction en bourse de WeWork India est considérée comme un test de l'appétit des investisseurs pour l'espace de co-working domestique, qui a connu une série de cotations dans le cadre d'une demande croissante d'espaces de bureaux flexibles.

La société continuera d'opérer sous une licence exclusive de WeWork Global, l'entreprise américaine autrefois évaluée à 47 milliards de dollars avant de renoncer à son introduction en bourse en 2019.

CONTEXTE

WeWork India cherche une valorisation de 86,85 milliards de roupies (978,5 millions de dollars) dans le haut de sa fourchette de prix de 615 à 648 roupies par action, selon les calculs de Reuters, un chiffre qui dépasse de loin ceux de ses pairs récemment cotés en bourse.

IndiQube Spaces IDIQ.NS a été évalué à 44,13 milliards de roupies lors de son introduction en juillet, tandis que Smartworks Coworking Spaces SMAW.NS a fait ses débuts à 52,96 milliards de roupies plus tard dans le mois .

Les valorisations apparaissent comme le principal facteur de différenciation dans un contexte de marges bénéficiaires minces et de coûts de location élevés.

"Par rapport à des sociétés comparables comme Awfis ou Smartworks, le prix de WeWork est élevé, ce qui rend les investisseurs prudents", a déclaré Aishvarya Dadeech, directeur des investissements chez Fident Asset Management.

IndiQube Spaces a fait des débuts timides en juillet, tandis que Smartworks a enregistré des gains le jour de son introduction en bourse.

PAR LES CHIFFRES

L'introduction en bourse de WeWork India, une offre complète de vente de 46,3 millions d'actions, a attiré des offres d'une valeur de 18,97 milliards de roupies à 17 h 15 IST, selon les données de la bourse.

Les acheteurs institutionnels qualifiés ont offert 1,79 fois leur quota, tandis que les investisseurs particuliers ont souscrit 0,61 fois.

L'émission, qui n'était couverte qu'à hauteur de 16 % plus tôt dans la journée, s'est redressée à la suite d'une forte demande institutionnelle.

La cotation des actions sur les bourses BSE et NSE est prévue pour le 10 octobre.

(1 $ = 88,7580 roupies indiennes)