L'introduction en bourse de StubHub sera fixée à 23,50 dollars par action, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de revente de billets StubHub est prête à fixer le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 23,50 dollars par action, dans la fourchette prévue de 22 à 25 dollars par action, a déclaré mardi une personne familière avec le dossier.