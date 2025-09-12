L'introduction en bourse de StubHub est sursouscrite 20 fois, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ateev Bhandari

Le revendeur de billets StubHub, qui a retardé son entrée en bourse aux États-Unis en avril en raison de la volatilité du marché, a reçu plus de 20 fois plus de commandes pour son introduction en bourse prévue qu'il n'y a d'actions disponibles, a déclaré vendredi une source au fait du dossier.

La demande exceptionnelle pour l'introduction en bourse, dont le prix devrait être fixé mardi, reflète l'appétit refoulé des investisseurs pour les plates-formes de consommation à forte composante technologique.

StubHub n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

StubHub, soutenu par Madrone Partners, avait reporté sa tournée d'introduction en bourse au début de l'année, car les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont ébranlé les marchés mondiaux et gelé toutes les transactions.

En revanche, les introductions en bourse aux États-Unis ont connu une semaine triomphale, des entreprises allant des cryptomonnaies aux biens de consommation ayant fait appel aux marchés publics dans un contexte de hausse record des marchés boursiers et d'apaisement des inquiétudes concernant les droits de douane.

Les actions de la société suédoise Klarna KLAR.N ont bondi de lors de son introduction tant attendue en début de semaine, renforçant les sentiments haussiers des investisseurs à l'égard des fintechs.

Par ailleurs, les actions de la chaîne de cafés Black Rock Coffee Bar BRCB.O ont augmenté de par rapport à leur prix d'émission plus tôt dans la journée, les investisseurs ayant balayé les inquiétudes résiduelles concernant la santé de l'entreprise de consommation.

StubHub vise une valorisation de 9,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, et cherche à lever jusqu'à 851 millions de dollars en offrant 34 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 22 et 25 dollars.

La société a été cofondée en 2000 par Jeff Fluhr et l'actuel directeur général Eric Baker, qui s'étaient retirés de StubHub avant sa vente à la société de commerce électronique eBay

EBAY.O en 2007 pour un montant de 310 millions de dollars.

En 2006, Baker a lancé viagogo, un revendeur de billets concurrent en Europe, qui a racheté StubHub à eBay en 2020 pour 4,05 milliards de dollars.

J.P. Morgan et Goldman Sachs sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

StubHub sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "STUB".