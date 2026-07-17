L'introduction en bourse de SpaceX rapporte des millions à Kelly Loeffler, directrice de l'Agence fédérale américaine pour les petites entreprises (SBA)

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* Mme Loeffler a révélé deux investissements distincts dans SpaceX et xAI, d'un montant compris entre 1 million et 5 millions de dollars chacun

* Selon PitchBook, son deuxième investissement valait entre 2,2 millions et 25,4 millions de dollars lors de l'introduction en bourse

* Au moins dix responsables de l'administration Trump ont déclaré détenir des participations dans SpaceX ou xAI dans leurs déclarations de 2025

par Courtney Rozen

Kelly Loeffler, directrice de l’Agence fédérale américaine pour les petites entreprises (SBA), a vu la valeur de son investissement dans SpaceX, la société d’Elon Musk, se multiplier après sa nomination à ce poste, empochant ainsi des millions de dollars grâce à l’introduction en bourse record de l’entreprise, comme l’a révélé une analyse de Reuters portant sur ses déclarations financières. Mme Loeffler avait investi entre 1 million et 5 millions de dollars au 3 janvier 2025 dans xAI, la société d’Elon Musk spécialisée dans l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux, qui a depuis fusionné avec SpaceX SPCX.O , selon une déclaration financière obligatoire soumise avant sa nomination à la tête de la SBA.

Plus tard en 2025, Mme Loeffler a de nouveau investi entre 1 million et 5 millions de dollars dans SpaceX et xAI, selon une déclaration financière distincte couvrant ses investissements pour l’ensemble de l’année 2025, qu’elle a signée le 14 mai 2026. Reuters s’est procuré ce formulaire auprès de la SBA le 12 juin.

Ce deuxième investissement de Mme Loeffler n’avait pas été signalé auparavant. Deux avocats indépendants spécialisés en éthique gouvernementale ont confirmé l’analyse de Reuters concernant la déclaration de Mme Loeffler.

Les membres du gouvernement utilisent des fourchettes pour déclarer la valeur de leurs actifs dans les formulaires de déclaration financière obligatoires, et ils ne divulguent pas les dates de leurs investissements antérieurs à leur entrée en fonction. SpaceX est un sous-traitant militaire du gouvernement américain. La loi fédérale interdit aux membres du gouvernement de participer à des décisions concernant une entreprise dans laquelle ils détiennent un intérêt financier. Les documents publics ne font état d’aucune relation financière entre la SBA et xAI ou SpaceX. xAI ne figurait pas sur la liste publique des outils d’IA utilisés par les employés de la SBA en 2025.

Mme Loeffler et son équipe n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires concernant son investissement dans SpaceX.

LA VALEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS SPACEX S'ENVOLE Le pari de Loeffler sur SpaceX a porté ses fruits. L’entreprise a fixé le prix de son introduction en bourse , la plus importante jamais réalisée aux États-Unis, le 12 juin, valorisant ce fournisseur de services spatiaux, satellitaires et d’IA à 1.770 milliards de dollars.

Son premier investissement dans xAI aurait valu entre 7 millions et 2,6 milliards de dollars le jour de l’introduction en bourse, selon le montant exact qu’elle a investi et la date à laquelle elle l’a réalisé, a déclaré Franco Granda, analyste chez le fournisseur de données PitchBook. Le deuxième investissement aurait valu entre 2,2 millions et 25,4 millions de dollars ce jour-là, a-t-il ajouté.

Plus l’investissement était ancien, plus sa valeur aurait été élevée lors de l’introduction en bourse, a-t-il précisé. La valorisation de xAI a augmenté de plus de 7.000 % entre son premier tour de table et le 5 janvier 2025. Celle de SpaceX a plus que doublé en 2025.

Au moins dix responsables de l’administration Trump ont déclaré des investissements dans SpaceX ou xAI dans leurs déclarations de patrimoine de 2025. Aucun de ces responsables ne travaille pour le ministère de la Défense.

Le milliardaire Musk, ancien conseiller de Trump, est le fondateur et directeur général de SpaceX.

Selon sa déclaration de patrimoine, Mme Loeffler a initialement investi dans xAI par le biais d’un placement privé. Les placements privés sont généralement réservés à certaines personnes et institutions disposant de ressources financières importantes.

Loeffler est une femme d’affaires fortunée. Elle a été directrice générale fondatrice de Bakkt, une plateforme de trading de bitcoins, et a travaillé pendant 16 ans chez Intercontinental Exchange, la société propriétaire de la Bourse de New York, selon son profil LinkedIn. Elle est mariée à Jeffrey Sprecher, directeur général d’Intercontinental Exchange. Loeffler a brièvement représenté la Géorgie au Sénat.

La SBA aide les entrepreneurs à créer et à développer leurs petites entreprises, selon le site web de l’agence. Elle met notamment en relation les chefs d’entreprise avec des prêteurs et des sources de financement afin de les aider à se remettre de catastrophes naturelles, entre autres missions. Le Sénat a confirmé Mme Loeffler au poste d’administratrice de la SBA le 19 février 2025.