L'introduction en bourse de SpaceX ajoute une touche de volatilité à la recette de l'investissement indiciel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'introduction en bourse de SpaceX pose des questions épineuses aux sociétés d'indice

* Elles peuvent s'en tenir à leurs règles ou s'adapter pour répondre aux évolutions du marché

* Les décisions relatives aux indices pourraient rendre les choix des investisseurs encore plus difficiles

par Suzanne McGee, Lewis Krauskopf et Anirban Sen

L'entrée en bourse, la semaine dernière, de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, oblige les fournisseurs d'indices boursiers à concilier deux objectifs souvent contradictoires: doivent-ils s'en tenir à leurs règles d'inclusion ou les réviser pour refléter les changements sur le marché qu'ils ciblent?

Les conseillers financiers et les gestionnaires d'actifs s'accordent à dire que ces deux objectifs peuvent servir les intérêts des investisseurs – mais pour gérer la tension entre les deux, il faut anticiper la tolérance au risque et l'appétit pour la volatilité inhérents aux décisions d'indexation, qui ont souvent été présentées comme une solution universelle.

« L'introduction en bourse fait la une, mais le véritable enjeu concerne la méthodologie des indices », a déclaré Dina Ting, responsable de la gestion des portefeuilles d'indices mondiaux chez Franklin Templeton. « Les investisseurs devraient y prêter attention… car ce que vous détenez réellement dépend du fait que vous achetiez tel indice plutôt qu'un autre. » La vague de méga-introductions en bourse lancée par SpaceX et qui devrait se poursuivre cette année avec les favoris de l’IA, Anthropic et OpenAI , pourrait obliger à réévaluer quels indices offrent aux investisseurs le profil de risque qu’ils recherchent, selon les investisseurs et les gestionnaires d’indices.

Pour l’instant, la décision du Nasdaq d’ajouter rapidement SpaceX à son indice phare, le Nasdaq 100, et celle de S&P Dow Jones Indices, qui gère l’indice de référence S&P 500, de patienter, renforceront probablement la réputation du Nasdaq comme le favori de ceux qui sont prêts à accepter de fortes fluctuations de cours en échange de gains potentiellement importants.

« Vous allez vivre des expériences très différentes, car tous les indices ont pris une série de décisions actives concernant les actions à inclure, le moment de les inclure et le poids à leur attribuer », a déclaré Joel Schneider, directeur adjoint de la gestion de portefeuille chez Dimensional Fund Advisors, une société d'investissement qui présente son approche comme « allant au-delà de l'indexation ».

M. Schneider a ajouté que la vague de méga-introductions en bourse « incite les conseillers et les investisseurs à accorder davantage d’attention à certaines de ces décisions, à la manière dont elles sont prises et à leur signification ».

LA COURSE À L'INTÉGRATION DANS LES PRINCIPAUX INDICES Au cours des mois précédant son introduction en bourse, SpaceX a cherché à accélérer son intégration dans les principaux indices, notamment le S&P 500 .SPX , l’indice américain le plus suivi, et le Nasdaq 100, qui regroupe depuis longtemps les entreprises technologiques américaines les plus puissantes.

Les investisseurs achètent des fonds communs de placement et des ETF qui reproduisent ces indices pour obtenir une exposition diversifiée, comme l’ETF Invesco QQQ QQQ.O pour le Nasdaq 100 et l’ETF State Street SPDR S&P 500 SPY.P .

« Je pense que les investisseurs les plus audacieux se tournent depuis des années vers les QQQ plutôt que vers le SPY. La décision des différents fournisseurs d’indices va renforcer cette tendance », a déclaré Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management Corp.

En modifiant ses règles pour intégrer SpaceX moins d’un mois après son introduction en bourse, le Nasdaq revient à ses racines en promouvant des entreprises en plein essor qui, dans certains cas, n’ont pas généré de solides résultats financiers. Si Anthropic et Open AI venaient également à s’introduire sur le Nasdaq, cela pourrait mettre en évidence un décalage de valorisation sur les marchés américains, comme on l’a vu pour la dernière fois lors de l’effondrement du secteur technologique en 2000.

LES MEGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE: FAIRE-VALOIR ET RISQUES

Les fonds indiciels S&P 500, qui gèrent des milliers de milliards de dollars d'actifs, auraient été contraints d'acheter des actions SpaceX si les règles avaient été modifiées pour l'admettre dans l'indice. Les trois plus grands ETF répliquant le S&P 500, gérés par Vanguard, Invesco et State Street, totalisent 3.200 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contre environ 600 milliards de dollars pour les plus grands fonds du Nasdaq 100.

La décision du S&P 500 de ne pas intégrer immédiatement SpaceX et des entreprises similaires risque d’entraîner une divergence encore plus marquée des rendements générés par les indices géants par rapport aux dernières années, créant un dilemme pour les investisseurs qui pourraient être attirés par le faste des offres liées à l’IA mais qui s’interrogent sur le risque lié aux valorisations d’introduction en bourse dépassant les 1.000 milliards de dollars.

« En général, si vous êtes plutôt enclin à prendre des risques, le QQQ a évidemment la capacité d’inclure des entreprises qui ne sont pas rentables », a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Wealth Management à San Francisco. « Dans un marché averse au risque, le S&P devrait probablement mieux se comporter d’un point de vue global. » M. Schneider a indiqué qu’une étude publiée ce mois-ci dans la revue scientifique Review of Asset Pricing Studies montre que les introductions en bourse accélérées surperforment leurs homologues non accélérées de 5 points de pourcentage jusqu’à la date d’inclusion dans l’indice – mais que les actions perdent plus de la moitié de ces gains en l’espace de deux semaines.

Il est certain que les fonds liés au S&P 500 restent fortement exposés aux valeurs technologiques et aux tendances liées à l’IA qui ont contribué à la hausse des marchés, ce qui pourrait également les rendre vulnérables aux yeux de certains investisseurs. « De toute évidence, l’intégration précoce de certaines de ces entreprises dans les indices constitue un changement, de sorte que les personnes qui ont investi de manière passive se retrouveront sans doute avec des portefeuilles plus risqués qu’auparavant », a déclaré le vendeur à découvert Jim Chanos, qui a averti que l’introduction en bourse de SpaceX était alimentée par des "espoirs et des rêves" qui ne justifient pas sa valorisation. « Et le marché haussier de l'IA — dans la mesure où il y a quelque chose de systémique, c'est simplement que les portefeuilles d'actions sont devenus beaucoup plus risqués. »