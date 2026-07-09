L'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis aurait été sursouscrite plus de sept fois, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture et mise au point) par Hyunjoo Jin

La demande pour l'offre d'actions de SK Hynix 000660.KS aux États-Unis, d'un montant de 28 milliards de dollars américains, a été plus de sept fois supérieure au nombre d’actions disponibles, a déclaré une source proche du dossier, soulignant l’énorme engouement des investisseurs pour l’une des entreprises les plus importantes de la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Cette offre du fabricant sud-coréen de puces, destinée à financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA, devrait constituer la deuxième plus importante vente d’actions au monde après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O , qui a atteint 85,7 milliards de dollars le mois dernier.

SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire. La source a souhaité rester anonyme, les détails de la cession d’actions étant confidentiels.

L'action SK Hynix a bondi de 6% en début de séance.

Les chefs de file ont indiqué aux investisseurs que les indications de prix devraient être communiquées après la clôture de la Bourse sud-coréenne jeudi, les attributions devant être finalisées plus tard dans la journée, heure américaine, selon une autre source citée précédemment.

Bien que les actions des entreprises de semi-conducteurs aient perdu de leur élan ces dernières semaines à l’échelle mondiale, des sociétés comme SK Hynix et son concurrent Samsung Electronics 005930.KS affichent des gains historiques, la demande insatiable de puces informatiques destinées aux centres de données d’IA ayant fait grimper leurs bénéfices en flèche.

L'action SK Hynix a chuté d'environ un quart au cours des deux dernières semaines. Malgré cela, elle affiche une hausse de 680% sur les douze derniers mois.

La société est devenue le premier fournisseur de puces de mémoire à haute bande passante (HBM) destinées à Nvidia

NVDA.O , aboutissement de 14 années de paris qui lui ont valu scepticisme et mépris, mais qui l’ont finalement placée au cœur de la ruée vers l’or mondiale de l’IA.

Des détails sur le nombre de fois où l’offre a été sursouscrite ont été rapportés plus tôt jeudi par Bloomberg.