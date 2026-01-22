L'introduction en bourse de PhonePe en Inde devrait se traduire par une réduction de la participation de Walmart, tandis que Tiger Global et Microsoft se désengagent

(Refonte, ajout de contexte et de détails) par Gursimran Mehar

Walmart WMT.O réduira sa participation dans PhonePe d'environ 12 % lors de l'introduction en bourse très attendue de la société de paiement indienne, tandis que Tiger Global et Microsoft MSFT.O prévoient de se désengager de leurs participations, selon des documents provisoires actualisés datés de mercredi.

PhonePe, qui est en concurrence avec Google Pay et Paytm

PAYT.NS en Inde, a reçu l'approbation des autorités réglementaires pour son introduction en bourse après avoir déposé une demande confidentielle en septembre, a rapporté Reuters mardi, citant des sources.

L'objectif est de s'introduire en bourse d'ici à la mi-2026, a déclaré une source à Reuters en septembre dernier.

Walmart, qui détient une participation d'environ 72 % dans PhonePe, vend près de 46 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse, tandis que les petits actionnaires Tiger Global et Microsoft se retirent complètement de leurs participations, selon le projet de prospectus rouge mis à jour.

Les trois entreprises vendront ensemble environ 50,7 millions d'actions dans le cadre de l'offre. PhonePe n'émettra pas de nouvelles actions dans le cadre de l'introduction en bourse et ne recevra pas le produit de la vente.

Le projet d'introduction en bourse de PhonePe intervient dans un contexte de dynamisme des marchés primaires indiens, où les levées de fonds ont atteint un niveau record en 2025. L'Inde s'est classée au deuxième rang mondial des marchés primaires en 2025, après les États-Unis, avec 367 introductions en bourse ayant permis de lever 21,8 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG.

L'entreprise est la principale plateforme de paiement sur la populaire interface de paiement unifiée indienne (UPI), détenant plus de 45 % de parts de marché en termes de volume de transactions, en décembre 2025.

La perte de PhonePe s'est creusée pour atteindre 14,44 milliards de roupies (157,80 millions de dollars) au cours du semestre clos le 30 septembre, contre 12,03 milliards de roupies il y a un an, alors que les recettes ont augmenté d'environ 22 % pour atteindre 39,18 milliards de roupies, selon le document déposé.

La société compte plus de 657 millions d'utilisateurs enregistrés et offre des solutions de paiement à plus de 47 millions de commerçants .

En 2024, l'Inde a retardé le déploiement des plafonds de parts de marché pour UPI, ce qui a donné un coup de pouce à PhonePe et Google Pay, qui dominent la plateforme de paiement.

Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, Morgan Stanley et Jefferies figurent parmi les chefs de file de l'émission.

(1 $ = 91,5100 roupies indiennes)