L'introduction en Bourse de la NSE, longtemps reportée, promet une manne de 2,6 milliards de dollars aux principaux investisseurs

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* Dans le cadre de cette introduction en Bourse, les actionnaires existants proposeront de céder environ 6 % du capital

* Cette introduction en Bourse, estimée à 3,3 milliards de dollars, valorisera la plus grande place boursière indienne à 57 milliards de dollars

* La State Bank of India devrait en tirer 498 millions de dollars, et Temasek 219 millions de dollars

(Ajout: Temasek a refusé de commenter (paragraphe 15) par Jayshree P Upadhyay

Des investisseurs allant des établissements de crédit publics indiens au fonds souverain de Singapour, en passant par le gestionnaire national des retraites du Canada, s’apprêtent à engranger une manne de 2,6 milliards de dollars alors que la Bourse Nationale Indienne (NSE) va de l’avant avec une introduction en Bourse tant attendue.

La NSE — la plus grande bourse du pays et la place de marché de produits dérivés la plus active au monde — a déposé mercredi soir un projet de prospectus en vue d’une introduction en Bourse, après des années de retards réglementaires.

Cette introduction en Bourse prendra la forme d’une simple offre de vente, les actionnaires existants proposant de céder environ 6 % du capital de la bourse, sans levée de fonds par émission de nouvelles actions.

La NSE compte actuellement plus de 200.000 investisseurs, et ses actions se négocient à près de 2.000 roupies (21,18 dollars) sur le marché hors cote, selon les plateformes de transactions. Cela suggère une valorisation d’environ 57 milliards de dollars, ce qui placerait la bourse au cinquième rang mondial en termes de capitalisation boursière, derrière le London Stock Exchange Group.

La bourse pourrait proposer ses actions avec une décote de 5% à 10% par rapport aux valorisations du marché privé, ont indiqué trois sources, dont des banquiers d’affaires. La valorisation envisagée s’établirait autour de 1.900 roupies par action, ont-elles ajouté, tout en refusant d’être identifiées car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer dans les médias.

“À cette valorisation, la NSE attirerait de nouveaux investisseurs sans pour autant léser les investisseurs existants”, a déclaré l’une des sources.

La décision finale concernant le prix sera prise à l’approche de la cotation, à l’issue des tournées de présentation auprès des investisseurs.

À 1.900 roupies par action, l’introduction en Bourse représenterait une valeur de 3,3 milliards de dollars, ce qui en ferait l’une des deux plus importantes introductions en Bourse de l'Inde , aux côtés de Reliance Jio de Mukesh Ambani, qui devrait être cotée cette année dans le cadre d’une introduction en Bourse d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars.

Interrogée par Reuters au sujet de cette valorisation, la NSE a déclaré ne pas pouvoir faire de commentaires autres que le fait d’avoir déposé un prospectus d’introduction en Bourse.

GAINS EXCEPTIONNELS

Les dix principaux investisseurs cédant des actions devraient réaliser une plus-value exceptionnelle d’environ 2,6 milliards de dollars, sur la base des prix d’acquisition divulgués dans le projet de prospectus.

La State Bank of India, première banque du pays, réalisera un bénéfice d’environ 47 milliards de roupies (497,67 millions de dollars), tandis que MS Strategic (Maurice), un fonds de Morgan Stanley, engrangera environ 29,34 milliards de roupies, selon les calculs de Reuters basés sur les informations du prospectus et les estimations de valorisation.

La société singapourienne Temasek devrait engranger 20,67 milliards de roupies par l'intermédiaire de sa filiale Aranda Investment, et l'Office d'investissement du Régime de retraite du Canada (CPPIB) devrait en gagner 18,71 milliards.

La State Bank of India et Morgan Stanley n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails leur demandant de commenter cette information. Le CPPIB et Temasek ont refusé de s’exprimer.

Anubhav Dayal, fondateur de Soach Global Corporation, dont le siège est à Hong Kong, a déclaré que son fonds phare avait pris une première participation dans la NSE début 2016 et qu’il vendait aujourd’hui 20% de sa participation afin d’apporter des liquidités aux investisseurs.

“Cela s’est avéré être un excellent investissement. Nous avons vu en NSE le potentiel de servir les masses indiennes”, a déclaré M. Dayal, ajoutant que la société continuait de considérer NSE comme un investissement clé. “NSE continuera de jouer un rôle important dans l’activité économique de l’Inde.”

PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET RISQUES RÉGLEMENTAIRES

La bourse devrait entamer ses tournées de présentation en vue de son introduction en Bourse au cours des deux prochains mois, ont indiqué les sources, précisant que tant les fonds communs de placement nationaux que les fonds internationaux ont manifesté très tôt leur intérêt pour souscrire à l’émission.

Le chiffre d’affaires de la bourse a plus que doublé entre avril 2019 et avril 2026 pour atteindre environ 187 milliards de roupies, porté par la forte croissance des opérations sur options. Toutefois, la croissance a ralenti au cours de l’année écoulée à la suite d’une série de restrictions réglementaires visant les produits dérivés.

La bourse, qui détaille les risques réglementaires dans son dossier d’introduction en Bourse, a indiqué que son chiffre d’affaires pourrait continuer à être affecté par les mesures gouvernementales et réglementaires visant à modérer l’activité sur les produits dérivés.

Dans son dossier d’introduction en Bourse, la NSE a indiqué que sa croissance dépendra de l’augmentation continue du nombre de nouveaux investisseurs, de la hausse de l’activité de transactions, de l’innovation en matière de produits dérivés et d’une expansion vers les matières premières.

Ravi Varanasi, ancien président du groupe NSE qui dirige aujourd’hui un cabinet de conseil auprès des bourses indiennes, a déclaré que la mainmise quasi totale de la NSE sur le marché au comptant lui offrait de solides perspectives de croissance à long terme.

“À mesure que la capitalisation boursière de l’Inde s’étoffe, les volumes de transactions au comptant devraient augmenter régulièrement”, a-t-il déclaré.

(1 dollar = 94,5250 roupies indiennes)