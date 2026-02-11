L'introduction en bourse de l'entreprise indienne Fractal Analytics, d'un montant de 314 millions de dollars, est entièrement souscrite le dernier jour de l'appel d'offres

L'offre publique initiale de 314 millions de dollars de Fractal Analytics, la première pour une entreprise indienne d'intelligence artificielle pure, a été entièrement souscrite le dernier jour de l'offre mercredi.

La société basée à Mumbai FRAL.NS a reçu des offres pour 27,23 millions d'actions à 13h39 IST, contre 18,58 millions d'actions offertes, selon les données de la bourse.

Fractal a fixé une fourchette de prix de 857 roupies à 900 roupies par action et cherche à obtenir une valorisation de 144,5 milliards de roupies (1,59 milliard de dollars) dans la partie supérieure de la fourchette.

Fondée en 2000, la société d'analyse et d'IA d'entreprise compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises mondiales de technologie et de consommation, telles que Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O .

Fractal avait réduit la taille de son émission de plus de 40 % après qu'on lui ait conseillé de "laisser de l'argent sur la table", car l'IA est une nouvelle catégorie d'investissement pour les investisseurs, a déclaré le directeur général Srikanth Velamakanni à Reuters la semaine dernière.

L'introduction en bourse intervient dans un contexte mondial de craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle , qui a déclenché un mouvement de liquidation des actions dans le secteur des logiciels.

"Malheureusement pour Fractal, son introduction en bourse intervient à un moment où l'on s'inquiète beaucoup de l'impact d'outils d'intelligence artificielle tels qu'Anthropic sur l'analyse de données et les entreprises de logiciels", a déclaré Vipul Bhowar, directeur principal chez Waterfield Advisors.

Les investisseurs institutionnels qualifiés ont mené les souscriptions, offrant deux fois le nombre d'actions qui leur étaient proposées, tandis que les parts réservées aux investisseurs particuliers et non institutionnels ont été souscrites à hauteur de 77 % et 45 %, respectivement.

Selon deux analystes, le manque de confort en matière d'évaluation a incité les investisseurs à rester prudents.

SBICAPS Securities a déclaré que l'évaluation semble élevée compte tenu de la croissance annuelle composée relativement modeste du chiffre d'affaires de 18 % entre les exercices 2023 et 2025.

Les actions de la société devraient faire leur entrée sur les marchés boursiers le 16 février.