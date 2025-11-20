L'introduction en bourse de Gloo, plateforme technologique chrétienne, met l'accent sur l'investissement confessionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gloo Holdings GLOO.O a fait ses débuts sur le Nasdaq cette semaine, mettant ainsi l'accent sur l'investissement confessionnel, un segment restreint mais croissant où les investisseurs choisissent des entreprises qui reflètent leurs valeurs religieuses.

Les analystes du secteur affirment que la demande de produits confessionnels a augmenté depuis le retour du républicain Donald Trump à la Maison Blanche, car les investisseurs conservateurs recherchent des portefeuilles alignés sur leurs valeurs.

Un rapport de la société de conseil en investissement Brightlight estime que le marché des investissements confessionnels représente plus de 130 milliards de dollars, avec 231 produits et stratégies gérés par 27 gestionnaires différents.

Par ailleurs, les produits d'investissement conformes à la charia sont largement utilisés au Moyen-Orient, où de nombreux investisseurs préfèrent des portefeuilles qui respectent les principes islamiques et évitent les placements basés sur les intérêts ou les secteurs interdits par la religion musulmane.

RÉCENTES COTATIONS D'ENTREPRISES CONFESSIONNELLES À L'ÉCHELLE MONDIALE:

** La plateforme technologique chrétienne Gloo GLOO.O a été évaluée à 586 millions de dollars lors de l'ouverture du Nasdaq en début de semaine. Fondée en 2013, elle fournit des outils et du contenu alimentés par l'IA à plus de 140 000 leaders religieux, ministériels et à but non lucratif.

** Angel Studios ANGX.N , qui a construit un portefeuille de films basés sur les valeurs et la foi, y compris le thriller religieux "Sound of Freedom", a conclu un accord d'acquisition à des fins spéciales évalué à 1,6 milliard de dollars en septembre.

Cette opération consiste en l'acquisition d'une entreprise privée par une société écran cotée en bourse, ce qui permet à l'entreprise cible de s'introduire en bourse en fusionnant avec la société écran plutôt qu'en procédant à une introduction en bourse traditionnelle.

** La société pakistanaise Lucky Investments a levé 170 millions de dollars lors de l'introduction en bourse d'un fonds du marché monétaire conforme à la charia en avril, signe d'une forte demande d'investissements alignés sur la finance islamique.

VÉHICULES D'INVESTISSEMENT CONFESSIONNELS NOTABLES AUX ÉTATS-UNIS:

** Global X S&P 500 Christian Values ETF CHRI.O : Ce fonds négocié en bourse cherche à suivre la performance des actions américaines qui, selon lui, sont conformes aux enseignements moraux et bibliques des chrétiens.

** Inspire Investing: La société se décrit comme le plus grand fournisseur mondial d'ETF basés sur la foi et gère l'Inspire 100 ETF BIBL.P , qui investit dans de "grandes entreprises alignées sur la Bible" aux États-Unis.

** Ave Maria Mutual Funds: La société dit offrir une gamme de sept fonds communs de placement pour les investisseurs institutionnels et individuels. Elle exclut les entreprises qui "violent les enseignements catholiques fondamentaux".

** Sources: LSEG Workspace, rapports de Reuters, rapports de recherche des courtiers

** Note: La liste n'est pas exhaustive