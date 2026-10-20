L'introduction en bourse d'Anthropic pourrait faire la fortune d'Alphabet et d'Amazon dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ANTHROPIC POURRAIT FAIRE LA FORTUNE D'ALPHABET ET D'AMAZON DANS LE DOMAINE DE L'IA

Alors que la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle Anthropic se rapproche de son introduction en bourse, les investisseurs regardent au-delà de la manne potentielle pour ses principaux bailleurs de fonds et se concentrent sur une question plus cruciale: dans quelle mesure Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O en sont-ils venus à compter sur cette entreprise d’IA pour la croissance future de leurs activités cloud?

La Banque Scotia a déclaré qu’une introduction en bourse d’Anthropic transformerait l’une des plus importantes participations privées dans le domaine de l’IA figurant au bilan d’Alphabet et d’Amazon en un actif coté en bourse. Mais la banque d’affaires fait valoir que l’enjeu majeur réside dans l’importance croissante d’Anthropic en tant que client de Google Cloud et d’Amazon Web Services.

Avec une valorisation de 1 500 milliards de dollars, la Banque Scotia estime que la participation d’Anthropic pourrait représenter environ 16 dollars par action pour Alphabet, soit environ 5% de la valeur de son capital, et environ 27 dollars par action pour Amazon, soit près de 10% de la valeur de son capital.

La société de courtage a indiqué qu’Amazon avait le plus à gagner de la valeur de sa participation.

Cette discussion intervient alors que les attentes concernant l’entrée en bourse d’Anthropic se sont tempérées. Reuters a rapporté au début du mois que certains investisseurs présents à la journée des investisseurs d’Anthropic avaient évoqué une valorisation d’environ 1 500 milliards de dollars, en baisse par rapport aux prévisions antérieures d’environ 2 000 milliards de dollars, après que la société eut annoncé un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre.

La société a indiqué aux investisseurs que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait progressé de 45% par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars, et qu’elle avait été rentable sur une base ajustée au cours de cette période.

L'exposition la plus importante pourrait toutefois être d'ordre commercial plutôt que financier. Anthropic aurait engagé environ 111 milliards de dollars auprès de Google Cloud et environ 110 milliards de dollars auprès d'Amazon Web Services, ce qui fait de cette start-up un contributeur majeur à la croissance future du chiffre d'affaires de ces deux entreprises. Ces engagements représentent environ 22% du carnet de commandes déclaré de chacune de ces divisions cloud, ce qui souligne l'ampleur de leur exposition.

(Rashika Singh)

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