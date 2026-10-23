L'introduction en bourse d'Anthropic fait figure d'exception alors que les inquiétudes sur le marché de l'IA mettent les autres acteurs sur la touche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 11 afin de supprimer une référence erronée au projet d'introduction en bourse d'Elice)

* Le calendrier des introductions en bourse de l'automne comptait initialement de nombreuses entreprises spécialisées dans l'IA

* De nombreuses introductions en bourse ont été annulées en raison de la hausse des taux

* Désormais, seule Anthropic figure encore au calendrier

par Echo Wang

Le calendrier des introductions en bourse dans le secteur technologique, autrefois bien rempli pour cet automne, ne compte plus désormais qu’Anthropic.

Ce laboratoire spécialisé dans l’IA poursuit ses efforts pour mener à bien son introduction en bourse comme prévu au milieu du mois prochain, après avoir rendu public son prospectus dès la fin octobre, ont indiqué des sources proches du dossier, tout en précisant que le projet et les dates étaient susceptibles d’évoluer.

L'introduction en bourse prévue d'Anthropic permettra de vérifier si sa position au cœur du secteur en plein essor de l'IA – que certains investisseurs estiment valoir jusqu'à 1 500 milliards de dollars – lui permettra de surmonter un contexte de marché qui inciterait généralement les banquiers et les avocats spécialisés à conseiller un report. Anthropic devrait commencer à commercialiser ses actions auprès d'investisseurs potentiels au cours de la semaine du 9 novembre, a indiqué l'une de ces sources.

D’autres entreprises des secteurs des infrastructures d’intelligence artificielle et des centres de données ont reporté leur introduction en bourse, confrontées à une hausse des taux d’intérêt qui a contribué à alimenter une vague de ventes massives d’actions et d’obligations d’opérateurs d’IA tels que CoreWeave CRWV.O , ainsi qu’à des interrogations plus générales sur la viabilité des dépenses en matière d’IA.

Ce contraste souligne l’attrait d’Anthropic pour les investisseurs, alors même que les inquiétudes concernant la concurrence des modèles open source et la sécurité de l’IA pèsent sur le secteur.

De nombreux grands investisseurs restent optimistes quant aux perspectives d’Anthropic malgré les turbulences de l’automne, considérant l’entreprise comme l’une des rares opportunités de s’exposer à un secteur technologique que les investisseurs à long terme ne peuvent se permettre d’ignorer. D’autres émetteurs hésitent à rivaliser avec Anthropic pour attirer l’attention et les capitaux des investisseurs institutionnels, ont déclaré deux de ces sources.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire.

DES VALORISATIONS SOUS PRESSION

Le recul du secteur de l’IA fait suite à une série de reports et d’annulations d’introductions en bourse depuis septembre, la volatilité des marchés et la hausse des taux d’intérêt ayant rendu plus difficile pour les entreprises d’obtenir des valorisations attractives.

Switch, un opérateur de centres de données, et Nscale, un fournisseur d’infrastructures d’IA, ont repoussé leurs projets d’introduction en bourse à plus tard dans l’année, ont indiqué des sources proches du dossier, tout en soulignant que ces projets restaient fluides et susceptibles d’évoluer. Le report de Nscale s’explique en partie par la nécessité de répondre aux commentaires des services de la SEC, a précisé une autre source. SB Energy, soutenue par SoftBank, a également reporté son introduction en bourse, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

NScale n’a pas souhaité faire de commentaire. Switch n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

AirTrunk REIT , soutenu par Blackstone, et Firmus , soutenu par Nvidia NVDA.O , ont retiré ou suspendu leurs offres, a rapporté Reuters.

La récente introduction en bourse d’Oura a renforcé la prudence des émetteurs potentiels. L’offre n’a suscité qu’une faible participation de la part des investisseurs « long-only », a déclaré une source proche du dossier, ce qui soulève des inquiétudes quant à la solidité de la demande des investisseurs institutionnels, qui constituent généralement une base stable d’actionnaires pour les sociétés nouvellement cotées.

UNE SURVEILLANCE SUR PLUSIEURS FRONTS

Le recul des introductions en bourse dans le secteur des infrastructures d’IA reflète une remise en question croissante concernant les capitaux colossaux nécessaires à la construction de centres de données et la question de savoir si la demande future justifiera cet investissement.

Les récents développements concernant CoreWeave ont renforcé les inquiétudes quant à un éventuel ralentissement des dépenses en IA, même si certains acteurs du marché ne s’attendent pas à ce qu’un tel ralentissement se concrétise.

Nscale a déposé publiquement son dossier d’introduction en bourse en septembre, tandis que Switch a soumis le sien de manière confidentielle, comme l’avait précédemment rapporté Reuters. Un dépôt confidentiel permet à une entreprise de travailler avec les régulateurs sur son dossier d’enregistrement avant de divulguer au public les détails financiers et commerciaux. Les entreprises publient généralement ce dossier avant les tournées de présentation auprès des investisseurs, lorsqu’elles commencent à commercialiser leurs actions auprès d’investisseurs potentiels.