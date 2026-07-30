L'introduction en bourse aux États-Unis de Reformation, enseigne spécialisée dans la mode féminine, a permis de lever 211 millions de dollars (29 juillet)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'article du 29 juillet: suppression du mot « upsized » du paragraphe 1. Cette erreur figurait également dans les versions précédentes de l'article)

La marque de prêt-à-porter féminin Reformation a annoncé mercredi que son introduction en bourse aux États-Unis avait permis de lever 210,9 millions de dollars (XX,X millions d'euros), alors qu'elle cherche à tester l'intérêt des investisseurs pour une marque de mode.

La société basée à Vernon, en Californie, et certains de ses actionnaires vendeurs ont cédé 14,1 millions d’actions à 15 dollars chacune, dans la fourchette de prix annoncée comprise entre 15 et 17 dollars.

Le marché des introductions en bourse s’élargit, des entreprises de tous les secteurs testant la demande des investisseurs, y compris les détaillants de mode — une catégorie qui a connu peu d’introductions en bourse ces dernières années.

Son concurrent Tailored Brands a également déposé une demande d’introduction en bourse au début du mois.

Fondée en 2009 à Los Angeles, Reformation se présente comme une marque de mode durable qui conçoit et commercialise des vêtements et accessoires pour femmes.

Elle propose cinq grandes catégories de produits: robes, bas, hauts, pulls et accessoires. Sa stratégie consiste à tester de nouveaux modèles en petites quantités, à lancer des tests deux fois par semaine sur son site web et une fois par semaine dans ses boutiques, puis à perfectionner les modèles qui ont fait leurs preuves.

La marque compte plus d’un million de clientes actives sur l’ensemble de ses canaux de vente directe aux consommateurs.

Elle a également bénéficié de la visibilité offerte par des célébrités de premier plan telles que Taylor Swift, Hailey Bieber et Kendall Jenner, qui ont été vues portant ses créations.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et RBC Capital Markets figurent parmi les chefs de file de l’opération. L’action sera cotée dès jeudi à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "REF".