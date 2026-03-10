L'intérêt vendeur sur le Nasdaq a baissé de 0,4 % fin février

10 mars - L'intérêt vendeur sur le Nasdaq a diminué de 0,4 % à la fin du mois de février, a indiqué la bourse mardi. Au 27 février, l'intérêt vendeur s'élevait à 19 479 917 422 actions, contre 19 559 212 446 actions au 13 février.

Les investisseurs qui vendent des titres à découvert empruntent des actions et les vendent ensuite, s'attendant à ce que l'action baisse afin de pouvoir racheter les actions à un prix inférieur, les rendre au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également faire partie d'une stratégie de couverture.