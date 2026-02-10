L'intérêt à court terme sur le Nasdaq a augmenté de 1,9 % fin janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intérêt à court terme sur le Nasdaq a augmenté de 1,9 % fin janvier, a déclaré la bourse mardi.

Au 30 janvier, l'intérêt à court terme s'élevait à 19 189 674 532 actions, contre 18 828 295 440 actions au 15 janvier.

Les investisseurs qui vendent des titres à découvert empruntent des actions et les vendent ensuite, s'attendant à ce que l'action baisse afin de pouvoir racheter les actions à un prix inférieur, les rendre au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également faire partie d'une stratégie de couverture.