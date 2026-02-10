 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'intérêt à court terme sur le Nasdaq a augmenté de 1,9 % fin janvier
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 22:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intérêt à court terme sur le Nasdaq a augmenté de 1,9 % fin janvier, a déclaré la bourse mardi.

Au 30 janvier, l'intérêt à court terme s'élevait à 19 189 674 532 actions, contre 18 828 295 440 actions au 15 janvier.

Les investisseurs qui vendent des titres à découvert empruntent des actions et les vendent ensuite, s'attendant à ce que l'action baisse afin de pouvoir racheter les actions à un prix inférieur, les rendre au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également faire partie d'une stratégie de couverture.

Valeurs associées

NASDAQ
82,5100 USD NASDAQ -4,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank