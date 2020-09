Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'interdiction de vol du Boeing 737 MAX pourrait être levée en novembre, selon EASA Reuters • 25/09/2020 à 12:35









L'INTERDICTION DE VOL DU BOEING 737 MAX POURRAIT ÊTRE LEVÉE EN NOVEMBRE, SELON EASA PARIS (Reuters) - Le 737 MAX de Boeing pourrait obtenir une nouvelle autorisation de vol en novembre et reprendre une exploitation commerciale d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). "Pour la première fois depuis un an et demi, je peux dire qu'une issue est en vue concernant le travail sur le MAX", a dit Patrick Ky, directeur exécutif de l'EASA, à la presse spécialisée française. L'agence européenne s'attend à lever son interdiction de vol "pas longtemps" après une décision similaire de son homologue américaine, la FAA, probablement en novembre, mais les autorisations nationales nécessaires pour que chaque compagnie puisse reprendre l'exploitation du 737 MAX pourraient prendre plus de temps, a ajouté Patrick Ky. Le 737 MAX est interdit de vol à travers le monde depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes en l'espace de cinq mois ayant fait environ 350 morts au total. (Laurence Frost, Tim Hepher; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.44%