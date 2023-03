L’intelligence artificielle, vers un nouvel essor

Crédit photo : ODDO BHF

IA, chatbot, ChatGPT… effet de mode ou tendance structurelle ? La thématique de l'Intelligence Artificielle connaît une forte accélération depuis la fin 2022, notamment dans le domaine des « chatbot », ces assistants virtuels qui utilisent des modèles de langage pour dialoguer avec ses utilisateurs.

En novembre 2022, ChatGPT, développé par OpenAI*, a compté 1 million d'utilisateurs en 5 jours. ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle avec un canal de conversation (chat conversationnel) qui répond aux questions posées par les utilisateurs humains avec rapidité, précision et neutralité. Microsoft* annonce ainsi investir 10 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI quand Google* aux Etats-Unis ou Baidu* en Chine préparent une riposte pour les mois à venir. Selon notre analyse, les méga acteurs sont en marche et ils ne s'arrêteront pas, étant donné la taille des marchés à conquérir et les sommes en jeu.

Le lien entre ChatGPT et l'intelligence artificielle ?

ChatGPT, c'est comme un chatbot, mais un chatbot puissance 10 000 ; parce qu'il est construit sur un modèle de langage qui utilise 175 milliards de paramètres ; parce que ce modèle a été entraîné pendant des années sur Internet.

Ainsi il peut répondre à des questions sur un nombre incroyable de sujets, même s'il faut reconnaître qu'il fait aussi des erreurs. Avec cet outil, l'IA n'est donc plus réservée à des experts, elle s'ouvre au grand public.

L'IA demain, ce sera quoi ?

Pour le moment, tous les regards sont tournés vers l'IA « générative », c'est-à-dire une intelligence qui génère du contenu. Avec l'augmentation du nombre de tests et l'amélioration des algorithmes, les contenus seront plus ciblés et plus robustes. Imaginez une IA générative spécialisée dans des domaines tels que les questions juridiques, les problèmes de santé, ou l'éducation.

L'IA « perceptive » devrait arriver peu de temps après. On peut aussi l'appeler "IA oculaire et auditive". En effet, d'innombrables capteurs et appareils intelligents vont bientôt proliférer dans notre vie, nous permettant d'interagir plus souvent et plus facilement avec l'IA, en leur parlant ou en les regardant.

Quel secteur sera le premier impacté par l'IA ?

Tout d'abord, les soins de santé.

Moderna*, par exemple, qui a développé l'un des premiers vaccins anti-covid, prépare un vaccin personnalisé contre le cancer de la peau, développé avec une IA. En effet, seule une Intelligence Artificielle a le pouvoir analytique d'identifier les gènes altérés dans une cellule tumorale, qui sont différents d'un patient à l'autre.

L'étape suivante consistera à développer les traitements pilotés par l'IA à d'autres formes de cancer d'abord, puis à d'autres maladies comme le diabète ou la maladie d'Alzheimer.

Au-delà du secteur de la santé ?

De nombreuses entreprises, au-delà de l'industrie pharmaceutique, commencent tout juste à intégrer l'IA dans leurs modèles d'affaires et dans leurs produits.

Par exemple :

- la sécurité, avec la conduite autonome qui pourrait être beaucoup plus sûre que la conduite humaine.

- La cybersécurité, l'IA étant la seule réponse possible aux cyberattaques les plus complexes (notamment celles provenant des ordinateurs quantiques),

Vous le voyez, les domaines dans lesquels l'IA peut jouer un rôle important sont nombreux. Nous sommes selon nous au début d'une véritable révolution.

Comment un investisseur peut-il tirer parti de cette thématique en plein essor ?

Investir dans les entreprises qui, selon notre analyse, sont potentiellement les plus prometteuses dans ce domaine, quel que soit leur secteur d'activité, cela nécessite de réelles compétences en matière d'investissement.

Une autre solution consiste à choisir un fonds dont l'IA est la principale thématique d'investissement. ODDO BHF Artificial Intelligence, que nous gérons depuis 2018, est l'un de ces fonds. Il a pour objectif d'investir dans des actions internationales cotées, exposées à la grande tendance mondiale de l' « intelligence artificielle » : de la santé à la sécurité, en passant par les médias, la cybersécurité et l'environnement.

En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'un fonds sectoriel investi dans les seules valeurs technologiques mais bien d'un fonds actions thématique investi sur beaucoup de secteurs impactés par l'intelligence artificielle. Comme tout fonds actions, ODDO BHF Artificial Intelligence présente notamment un risque de perte en capital. Il convient de rappeler également que les performances passées d'un fonds ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Enfin, depuis janvier 2023, le fonds est classé Article 9 selon le Règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité, ce qui lui permet de s'inscrire dans une perspective durable sur le long terme.

* Ces valeurs ne constituent pas une recommandation d'investissement.