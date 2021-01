L' intelligence artificielle de Graphcore séduit un fonds de retraite de l' Ontario

(NEWSManagers.com) -

L'intelligence artificielle n' intéresse pas que les jeunes férus d' informatique. Les retraités peuvent aussi profiter des opportunités du secteur. Ainsi, le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a mené un tour de table de 222 millions de dollars (181 millions d'euros) levés par la société britannique d' architecture de processeurs Graphcore. Des fonds gérés par Fidelity International et Schroders, ainsi que des investisseurs historiques de Graphcore, notamment le gestionnaire Baillie Gifford et la société de capital risque Draper Esprit, ont participé à l' opération avec l' institutionnel canadien.

Cette levée de fonds valorise la société à 2,77 milliards de dollars et porte le total des fonds qu' elle a levés à 710 millions de dollars. A l' issue de l' opération, Graphcore disposera de 440 millions de dollars pour assurer sa croissance.

L' intérêt de RREO pour Graphcore n' est pas un hasard. Le fonds, qui gère 204 milliards de dollars canadiens (130 milliards d' euros), s'intéresse de près à l'innovation et a développé une plate-forme baptisée TIP (Teachers' Innovation Platform). " TIP cherche à investir dans des entreprises comme Graphcore, axées sur la technologie" , déclare dans un communiqué Olivia Steedman, directrice de la plate-forme.

Graphcore a développé un nouveau type de microprocesseur spécifiquement conçu pour soutenir des charges de travail liées à l'intelligence artificielle. Appelé IPU, pour Intelligence Processing Unit, ce processeur a vocation à surpasser les processeurs traditionnels comme les GPU (graphic processing unit). La société a aussi développé un ensemble d'outils logiciels conçus pour les besoins des développeurs d'intelligence artificielle.

L' entreprise se positionne donc en concurrent direct d' Intel, mais surtout de Nvidia, à qui les fondateurs de Graphcore, Nigel Toon et Simon Knowles, avaient vendu leur précédente entreprise Icera, spécialisée dans les modems, pour 367 millions de dollars en 2011. Une piste ensuite abandonnée par le groupe américain, qui a cessé son activité modems en 2015. Ce n' est évidemment pas le cas pour ses activités d' architecture de processeurs, puisqu' en août dernier, Nvidia a déboursé 32 milliards de dollars pour acheter ARM à Softbank.