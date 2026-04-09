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L'instauration d'un péage pour l'utilisation d'Ormuz constituerait un "dangereux précédent", selon l'agence des Nations unies pour les transports maritimes
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'imposition d'un péage aux navires empruntant le détroit stratégique d'Ormuz constituerait "un dangereux précédent" et les pays ne devraient pas entraver la liberté de navigation, a déclaré jeudi l'agence maritime des Nations unies.

Les responsables iraniens ont évoqué l'idée d'imposer un péage pour l'utilisation du détroit après qu'un cessez-le-feu de deux semaines a été conclu cette semaine entre les États-Unis et Téhéran.

"Il n'existe aucun accord international permettant d'instaurer des péages pour le transit des détroits internationaux. Un tel péage constituerait un dangereux précédent", a déclaré un porte-parole de l'Organisation maritime internationale (OMI) des Nations unies.

Les pays membres de l'OMI ont adopté la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS), qui définit les règles régissant les détroits utilisés pour la navigation internationale.

"Selon l'UNCLOS, les navires jouissent du droit de passage en transit dans les détroits internationaux. Les États riverains des détroits ne doivent pas entraver ce droit ni suspendre le passage en transit", a déclaré le porte-parole de l'OMI.

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