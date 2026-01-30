 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'inflation réaccélère en janvier en Allemagne sous l'effet de l'alimentaire
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 15:06

L'inflation en Allemagne a accéléré plus que prévu au mois de janvier pour revenir un peu au-dessus de l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), montrent des données préliminaires publiées vendredi, qui confirment cependant que les pressions inflationnistes restent bien maîtrisées de l'autre côté du Rhin.

Calculé selon les normes nationales, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,1% sur un an ce mois-ci après avoir affiché un gain de 1,8% en décembre, a annoncé Destatis.

D'un mois sur l'autre, les prix ont augmenté de 0,1%.

Les économistes s'attendaient à une accélération moins marquée de la statistique sur le mois qui s'achève, de l'ordre de 1,9% voire 2%.

Les chiffres de Destatis montrent, dans le détail, une accélération de la hausse des coûts dans l'alimentation, à 2,1% contre 0,8% en décembre, tandis que les prix de l'énergie ont accentué leur repli à -1,7% contre -1,3% le mois précédent, alors que ceux des services ont ralenti l'allure ( 3,2% contre 3,5% en décembre).

Avec une inflation toujours proche de son objectif des 2%, une économie qui affiche une croissance solide ( 1,5% en 2025) et un chômage revenu à des plus bas historiques, la BCE devrait vraisemblablement opter pour un nouveau maintien de ses taux jeudi, à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Inflation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank