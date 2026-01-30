L'inflation réaccélère en janvier en Allemagne sous l'effet de l'alimentaire
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 15:06
Calculé selon les normes nationales, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,1% sur un an ce mois-ci après avoir affiché un gain de 1,8% en décembre, a annoncé Destatis.
D'un mois sur l'autre, les prix ont augmenté de 0,1%.
Les économistes s'attendaient à une accélération moins marquée de la statistique sur le mois qui s'achève, de l'ordre de 1,9% voire 2%.
Les chiffres de Destatis montrent, dans le détail, une accélération de la hausse des coûts dans l'alimentation, à 2,1% contre 0,8% en décembre, tandis que les prix de l'énergie ont accentué leur repli à -1,7% contre -1,3% le mois précédent, alors que ceux des services ont ralenti l'allure ( 3,2% contre 3,5% en décembre).
Avec une inflation toujours proche de son objectif des 2%, une économie qui affiche une croissance solide ( 1,5% en 2025) et un chômage revenu à des plus bas historiques, la BCE devrait vraisemblablement opter pour un nouveau maintien de ses taux jeudi, à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire.
