 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 143,94
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'inflation ralentirait légèrement en octobre en Allemagne
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:11

Le taux d'inflation en Allemagne - mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois un an plus tôt - s'établirait à +2,3% en octobre, selon l'estimation préliminaire de Destatis.

L'inflation en rythme annuel ralentirait ainsi légèrement par rapport à celle de +2,4% observée en septembre, mais hors alimentation et énergie (souvent appelée inflation sous-jacente), elle resterait stable d'un mois sur l'autre, à +2,8%.

L'Office fédéral des statistiques ajoute que la décélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre proviendrait d'une baisse du taux pour les prix des biens (passé de +1,4% à +1,2%), alors que celui des services s'est accru (de +3,4 à +3,5%).

Inflation
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank