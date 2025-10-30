L'inflation ralentirait légèrement en octobre en Allemagne
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:11
L'inflation en rythme annuel ralentirait ainsi légèrement par rapport à celle de +2,4% observée en septembre, mais hors alimentation et énergie (souvent appelée inflation sous-jacente), elle resterait stable d'un mois sur l'autre, à +2,8%.
L'Office fédéral des statistiques ajoute que la décélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre proviendrait d'une baisse du taux pour les prix des biens (passé de +1,4% à +1,2%), alors que celui des services s'est accru (de +3,4 à +3,5%).
