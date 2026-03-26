L'inflation pourrait croître de 3,2% dans les pays en développement d'Asie-Pacifique-BAD

La Banque asiatique de développement (BAD) a déclaré jeudi que le conflit au Moyen-Orient pourrait faire grimper l'inflation dans les pays en développement d'Asie et du Pacifique de 3,2 points de pourcentage si les perturbations sur les marchés de l'énergie devaient persister pendant plus d'un an.

La BAD ajoute que le conflit pourrait réduire la croissance économique de la région de jusqu'à 1,3 point de pourcentage sur la période 2026-2027.

"Le conflit affecte les économies d'Asie et du Pacifique par la hausse des prix de l'énergie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et du commerce, et le resserrement des conditions financières", observe la BAD dans une nouvelle étude, ajoutant que "le tourisme et les envois de fonds pourraient également être affectés".

La BAD, qui compte 69 membres dont 50 de la région, inclut des dizaines de pays d'Asie et du Pacifique considérés comme en développement, mais pas l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.

(Mikhail Flores; version française Augustin Turpin)