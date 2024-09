"L’inflation PCE valide le choix du FOMC" (CPR AM)

(AOF) - "Poussée à la baisse par des effets de base " énergie " favorables, l’inflation PCE revient à son plus bas niveau depuis 3 ans et demi. Cela valide le choix du comite de politique monétaire (FOMC) d’avoir baissé ces taux de 50 points de base en septembre", synthétise Bastien Drut, responsable de la Stratégie et des Etudes économiques chez CPR AM. Dans le détail, l'inflation totale PCE sort à 2,2% en glissement annuel en août, soit le plus bas niveau depuis février 2021.

L'inflation sous-jacente " core PCE ", soit l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed, s'établit à 2,7% en glissement mais à seulement +0,13% en variation mensuelle. La variation 6 mois annualisée du core PCE, régulièrement évoquée par Jerome Powell, tombe à 2,4%, relève CPR AM.

"Sur les derniers mois, il est notable que la composante " services hors logement ", ou encore " supercore ", connaisse des variations mensuelles assez faibles : un motif de satisfaction pour la Fed", conclut Bastien Drut.