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L'inflation PCE en ligne avec les attentes aux USA en février
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 15:30

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,4% en février, à comparer avec une hausse de 0,3% en janvier, selon des données publiées jeudi par le Département du Commerce.

Au cours des 12 mois précédant février, l'indice des prix PCE - considéré comme la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale américaine - a quant à lui progressé de 2,8%.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,4% en février, comme au mois de janvier, une évolution conforme aux attentes des économistes.

Cet indice des prix PCE de base, dit "core" PCE, affiche une hausse de 3% en glissement annuel, là encore en ligne avec les anticipations du marché.

Si ce rapport présente peu d'intérêt dans la mesure où il décrit la situation d'avant le conflit au Moyen-Orient, il n'en sera pas de même demain avec la parution de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mars.

Sachant que les prix de l'essence ont augmenté de 27% par rapport à février, le taux d'inflation devrait avoir effectué un bond bien au-delà de 3% le mois dernier Outre-Atlantique.

Inflation
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