L'inflation PCE aux États-Unis dépasse les 4 % en mai, laissant la possibilité d'une hausse des taux par la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tirés de rapports et de commentaires d'analystes tout au long du texte)

* L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles progresse de 4,1 % en glissement annuel en mai

* L'inflation sous-jacente du PCE progresse de 3,4 % en glissement annuel; en hausse de 0,3 % en glissement mensuel

* Les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt en septembre

* Les dépenses de consommation ont progressé en mai; les dépenses des entreprises en équipements ont fortement rebondi

par Lucia Mutikani

L’inflation américaine a encore augmenté en mai, dépassant les 4,0 % pour la première fois en trois ans, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix de l’énergie, ce qui maintient la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année. Mais avec la chute des cours du pétrole à leurs niveaux d'avant-guerre jeudi , après la signature d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran , l’inflation a probablement atteint son pic le mois dernier ou est sur le point de le faire. Une baisse des prix de l’essence est attendue. L’impact sur l’inflation pourrait toutefois être contrebalancé par la hausse des prix des produits technologiques tels que les semi-conducteurs et l’électronique, dans un contexte de boom des investissements dans l’intelligence artificielle.

Selon les économistes, les pénuries d’engrais dues au conflit devraient entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires. Les prix des services, qui ont fortement augmenté le mois dernier, ne devraient pas baisser rapidement. Les économistes estiment que l’inflation sous-jacente restera élevée pendant un certain temps. Les marchés financiers s’attendent à une hausse des taux de la banque centrale américaine en septembre.

“L’inflation des prix PCE reste trop élevée et incitera la Fed à maintenir ses taux inchangés tout en réfléchissant à une éventuelle hausse lors de ses prochaines réunions”, a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. “L’inflation des services … ne sera pas facilement maîtrisée par la baisse des prix de l’énergie. La lutte entre les faucons et les colombes restera sans aucun doute intense.”

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles a bondi de 4,1 % sur les douze mois clos en mai, soit la plus forte hausse et le premier résultat supérieur à 4,0 % depuis avril 2023, a indiqué jeudi le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce.

L’inflation mesurée par le PCE avait progressé de 3,8 % en avril, chiffre non révisé. L’indice des prix du PCE a grimpé de 0,4 % sur le mois, après avoir enregistré une hausse du même ordre en avril. La hausse de l’inflation mesurée par le PCE était conforme aux prévisions des économistes. Les prix des biens ont augmenté de 0,4 % après une hausse de 0,7 % en avril. Les prix de l'essence et des autres produits énergétiques ont bondi de 6,5 %, tandis que ceux des denrées alimentaires ont légèrement progressé de 0,1 %. Le prix des services a bondi de 0,5 % après une hausse de 0,3 % en avril. Cette hausse a été tirée par une augmentation de 0,8 % du coût des services de transport, la hausse des prix du kérosène ayant fait grimper les tarifs aériens. Le coût des services financiers et des assurances a augmenté de 1,2 %, reflétant la reprise boursière. Des hausses importantes ont également été enregistrées dans les coûts des soins de santé et d’autres services. Téhéran a pris le contrôle du détroit d’Ormuz lorsque les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran le 28 février. Jeudi, Washington a déclaré que le trafic maritime dans le détroit se rapprochait des niveaux observés avant le conflit.

Avant la guerre, les consommateurs étaient déjà confrontés à une hausse des prix due aux droits de douane généralisés imposés par Trump sur les importations. La hausse du coût de la vie constitue un handicap politique pour Trump et son Parti républicain, qui cherchent à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre, dans un contexte de frustration croissante face à sa gestion de l’économie. Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024 en partie grâce à sa promesse de réduire l’inflation. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix PCE a progressé de 3,4 % en glissement annuel en mai. Il s’agit de la plus forte hausse depuis octobre 2023, après une augmentation de 3,3 % en avril. L’inflation dite “sous-jacente” mesurée par le PCE a progressé de 0,3 % sur le mois, pour le troisième mois consécutif.

La Fed suit les mesures de l’inflation PCE pour atteindre son objectif de 2 %. La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais ses projections trimestrielles actualisées ont montré que les décideurs s’attendaient à relever les coûts d’emprunt cette année. Les deux mesures de l’inflation PCE étaient toutes deux inférieures à 2 % pour la dernière fois début 2021. “Si la baisse des prix de l’énergie apportera un certain soulagement à l’inflation globale au second semestre, d’autres pressions du côté de l’offre devraient persister”, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. “En conséquence, l’inflation globale devrait se modérer, mais l’inflation sous-jacente devrait rester à un niveau inconfortablement élevé, au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.”

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés financiers estimaient à environ 80 % la probabilité que la Fed relève ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre. Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé. LES CONSOMMATEURS NE SE LAISSENT PAS DÉCOURAGER PAR LA FORTE INFLATION

Malgré la forte inflation du mois dernier, les consommateurs ont accru leurs dépenses, grâce à des remboursements d’impôts plus importants cette année et à la hausse des cours boursiers, qui ont en partie amorti la hausse des prix à la pompe. Les ménages puisent également dans leur épargne et épargnent moins. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique, ont bondi de 0,7 % en mai après une hausse de 0,4 % en avril. Une partie de cette hausse s’explique par la hausse des prix. Les dépenses corrigées de l’inflation ont augmenté de 0,3 %, ce qui maintient la consommation sur la voie d’une accélération ce trimestre après avoir failli marquer le pas au cours du trimestre janvier-mars. Le revenu disponible des ménages a rebondi de 0,3 % après avoir baissé pendant trois mois consécutifs. Il est toutefois resté inchangé en glissement annuel en mai. Les revenus ont été soutenus par des hausses salariales dans un marchédu travail stable et par des transferts publics ponctuels en faveur des agriculteurs, touchés notamment par les guerres commerciales et l’inflation. Le taux d’épargne est resté stable, proche de son plus bas niveau depuis quatre ans, à 3,0 %. Les consommateurs s’associent aux entreprises pour soutenir l’économie, même si certains des moteurs de cette reprise, notamment les remboursements de droits de douane et la Coupe du monde de football organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, sont temporaires. Un autre rapport du Bureau du recensement du département du Commerce a montré que les entreprises avaient accru leurs dépenses pour toute une gamme de biens en mai. Les commandes de biens d’équipement hors défense, à l’exclusion des aéronefs , un indicateur étroitement suivi des dépenses des entreprises, ont augmenté de 1,6 % le mois dernier après avoir reculé de 0,7 % en avril. Une partie de la hausse de ces biens d’équipement dits “de base” s’explique toutefois par la hausse des prix, notamment ceux des puces mémoire. Les dépenses des entreprises en équipements ont enregistré une croissance à deux chiffres au premier trimestre. Les estimations de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le deuxième trimestre convergent vers un taux annualisé de 2,5 %. L’économie a progressé à un rythme de 2,1 % au cours du trimestre janvier-mars.

“L’économie, au cours des deuxième et troisième trimestres, est portée par un certain nombre de facteurs exceptionnels: les remboursements de droits de douane, les remboursements d’impôts sur le revenu des particuliers et les événements liés à la Coupe du monde”, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College. “Tous ces facteurs disparaîtront à la fin du troisième trimestre.”