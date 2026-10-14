L'inflation et la perspective d'une hausse des taux font chanceler Wall Street

Les principaux indices américains cèdent du terrain ce mercredi, pénalisés notamment par l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis, qui renforce la perspective d'une nouvelle hausse des taux directeurs dès ce mois-ci. Dans ce contexte, le S&P 500 recule de 0,7%, le Dow Jones cède légèrement 0,1%, tandis que le Nasdaq 100 abandonne 1%.

Selon les chiffres publiés par le département américain du Travail, l'indice des prix à la consommation sous-jacent, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a progressé de 0,3% en septembre par rapport à août, contre une hausse de 0,2% attendue par les économistes. Sur un an, l'inflation sous-jacente a atteint 2,6%, au-dessus des 2,5% anticipés, tandis que l'inflation globale s'est établie à 3,7%, contre un consensus de 3,6%.

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les marchés financiers, avec un renforcement du dollar et une remontée des rendements obligataires. À l'approche de la prochaine réunion de la Fed, prévue dans un peu moins de deux semaines, les anticipations de resserrement monétaire se renforcent. L'outil CME FedWatch évalue désormais à 95,3% la probabilité d'une hausse des taux lors de cette réunion.

Parallèlement, la saison des résultats trimestriels se poursuit, avec notamment les publications de Bank of America, Morgan Stanley et BlackRock avant l'ouverture de Wall Street.

Bank of America chute de près de 7,5% en séance après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes, dans un trimestre également pénalisé par des sanctions financières imposées par les autorités de régulation. De son côté, Morgan Stanley abandonne environ 3% malgré la publication de résultats solides.

Le gestionnaire d'actifs State Street recule quant à lui de 8%, pénalisé par une croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action inférieure aux attentes.

À l'inverse, BlackRock progresse de 1% après que le premier gestionnaire d'actifs au monde a publié des résultats dépassant largement les prévisions du consensus.