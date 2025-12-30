L'inflation espagnole ralentirait un peu en décembre
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 10:25
En données sous-jacentes (c'est-à-dire en excluant les produits alimentaires non transformés et énergétiques), le taux d'inflation annuel espagnol serait toutefois resté stable d'un mois sur l'autre, à 2,6%.
En données harmonisées pour les comparaisons européennes, le taux d'inflation annuel aurait diminué de 0,2 point par rapport à novembre, à 3% en données totales, et se serait établi à 2,8% en données sous-jacentes.
