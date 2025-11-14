 Aller au contenu principal
L'inflation en France révisée en légère baisse pour octobre
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:02

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 0,9% en octobre 2025 après +1,2% en septembre, selon l'Insee qui révise donc en baisse de 0,1 point son estimation provisoire pour le mois dernier.

Cette baisse du taux d'inflation annuel d'un mois sur l'autre s'explique par un recul plus marqué des prix de l'énergie (-5,6% après -4,4%) et par un ralentissement de ceux de l'alimentation (+1,3% après +1,7%).

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent légèrement plus vite qu'en septembre (-0,5% après -0,4%). Ceux des services augmentent au même rythme qu'au mois précédent (+2,4%), comme ceux du tabac (+4,1%).

L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à +1,2% en octobre, après +1,3% le mois précédent, et l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,8% en rythme annuel, après +1,1% en septembre.

Inflation
