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L’inflation continue de peser sur les marchés
information fournie par Amundi 18/05/2026 à 15:29

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Les pressions sur les prix aux États-Unis ont augmenté, les perspectives de la zone euro affaiblies par le choc énergétique, l'inflation recule en Inde mais les pressions persistent… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'indice américain des prix à la production (IPP) a progressé à 6 % sur un an en avril, son plus haut niveau depuis décembre 2022, nettement au-dessus des attentes du marché. L'inflation des prix de l'énergie s'est elle aussi fortement accélérée depuis mars. Ces chiffres suggèrent que le conflit au Moyen-Orient commence à se transmettre à l'économie réelle via la hausse des coûts des intrants pour les entreprises, avec le risque que ces coûts soient ensuite répercutés sur les consommateurs.

Sur les marchés, les taux des bons du Trésor américain à 2 ans, très sensibles aux anticipations d'inflation et de politique monétaire, ont franchi de nouveau le seuil de 4,0 %, soit juin 2025, dans un contexte de craintes liées aux pressions sur les prix. Selon nous, l'élément clé sera la durée pendant laquelle les prix de l'énergie resteront élevés, ce qui dépendra à la fois de la durée du conflit et des perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Sur le plan monétaire, nous anticipons que la Fed restera en position d'attente cette année, même si certains membres du FOMC se montrent de plus en plus vigilants face aux risques inflationnistes. Nous pensons que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, pourrait adopter une approche globalement équilibrée et attentiste, tout en restant attentif à d'éventuelles pressions politiques sur la banque centrale.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Inflation

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