L'inflation conforte la perspective d'une hausse de taux de la Fed

(Zonebourse.com) - S'ils ressortent dans l'ensemble sans surprise par rapport aux attentes des analystes, les chiffres de l'inflation américaine dévoilés ce vendredi viennent conforter la perspective d'une hausse de taux de la part du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) la semaine prochaine.

Dévoilé par le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis s'est inscrit en hausse de 3,4% sur un an au mois d'août, soit le même taux annuel que celui observé en juillet, conformément à ce que les économistes anticipaient en moyenne.

En excluant les catégories habituellement volatiles de l'énergie et de l'alimentation, les prix se sont accrus de 2,4% le mois dernier, un taux annuel en baisse de 0,1 point par rapport à juillet, mais là aussi sans surprise par rapport au consensus de marché.

Commerzbank attend un tour de vis monétaire mercredi...

Exprimés en variation séquentielle, les prix à la consommation américains ont augmenté de 0,4% en août par rapport au mois précédent. "Cela ne s'explique pas seulement par la hausse nette des prix de l'essence ( 3,9%)", souligne Commerzbank.

"Encore plus importante est la pression sous-jacente excessive sur les prix, comme en témoigne le taux d'inflation sous-jacent (hors énergie et alimentation), qui s'est élevé à 0,3%, dépassant les attentes", ajoute la banque allemande.

Rappelant que la Réserve fédérale a déjà indiqué qu'elle pourrait relever ses taux si la tendance inflationniste ne s'atténuait pas rapidement, Commerzbank s'attend désormais à ce que la Fed relève sa fourchette cible de 25 points de base lors de sa réunion de mercredi prochain.

... tout comme CPRAM...

"Alors que Christopher Waller, influent membre du Board de la Fed, avait indiqué ces derniers jours qu'un coup d'arrêt à la désinflation le ferait voter pour une hausse de taux, le sort du FOMC du 16 septembre apparaît scellé", juge aussi Bastien Drut, responsable stratégie & analyse chez CPRAM.

"Plusieurs éléments pourront être instrumentalisés par le FOMC pour remonter les taux : la forte hausse, ces derniers jours, du prix du pétrole, un rapport sur l'emploi d'août meilleur qu'attendu et... le fait que l'inflation soit désormais au-dessus de la cible de 2% depuis cinq ans et demi", explique-t-il.

... et Franklin Templeton

"La publication de l'IPC d'août constituait la dernière pièce du puzzle avant la décision du FOMC sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, et les chiffres plus élevés qu'attendu publiés aujourd'hui confortent le scénario central d'une hausse des taux", estime lui aussi Jeff Schulze.

Selon ce responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton), les premières estimations de l'indice PCE sous-jacent, mesure privilégiée par la Fed, suggèrent pour août un rythme annualisé supérieur à l'objectif, compris entre 2% et 2,5%.

Jeff Schulze note aussi que les différentes composantes de l'inflation sous-jacente ont évolué de manière contrastée, avec une hausse modérée des prix des biens de consommation, la poursuite de la désinflation dans le logement, mais une forte inflation des services hors logement ("supercore").

"Pris dans leur ensemble, les détails du rapport suggèrent que les pressions inflationnistes sous-jacentes restent persistantes et que la Fed devra relever ses taux afin de contribuer au retour de l'inflation vers son objectif de 2%", poursuit-il.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.