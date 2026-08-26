L'inflation aux États-Unis reste élevée alors que les perspectives de croissance du PIB s'améliorent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article avec des détails tirés du rapport et des réactions)

* L'indice PCE mensuel progresse de 0,2 % en juillet après une baisse de 0,1 % en juin

* L’inflation annuelle mesurée par l’indice PCE est restée inchangée, contre toute attente

* Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entrevoir une probabilité d’environ 40 % d’une hausse des taux en septembre à la suite de ces données

* La croissance des dépenses de consommation au deuxième trimestre est révisée à la hausse, passant de 3,2 % à 3,4 %

par Dan Burns

L’inflation annuelle aux États-Unis est restée stable en juillet, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale pour le 65e mois consécutif, et cette pause inattendue dans la baisse observée depuis le pic récent lié à la guerre risque d’intensifier le débat au sein de la banque centrale quant à l’opportunité de relever ou de maintenir les taux d’intérêt.

Les données gouvernementales publiées mercredi ont également montré un léger ralentissement des dépenses de consommation le mois dernier — qui sont restées stables par rapport à l’inflation — tandis que les revenus des particuliers ont augmenté plus rapidement que l’inflation, ce qui pourrait laisser présager une légère reprise de la consommation d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, les commandes de biens d’équipement majeurs ont rebondi le mois dernier, tirées par celles d’équipements de transport, et les livraisons de biens durables hors des secteurs de la défense et de l’aérospatiale ont indiqué que les investissements des entreprises restaient soutenus dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les bénéfices des entreprises ont progressé au deuxième rythme le plus rapide jamais enregistré au deuxième trimestre.

L'ensemble de ces rapports laisse entrevoir une accélération de la croissance économique globale au troisième trimestre et devrait inciter la Fed à rester résolument concentrée sur la maîtrise de l'inflation, ont déclaré les économistes.

"Les données de juillet sur les dépenses de consommation et les livraisons de biens durables de base indiquent un fort taux de croissance du PIB réel (produit intérieur brut) au troisième trimestre, qui devrait s’établir à au moins 3 %", a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide. Ce chiffre représenterait le double du taux de croissance annualisé non révisé du deuxième trimestre, qui s’élevait à 1,5 %.

Cette avalanche de données est survenue deux jours seulement avant que le président de la Fed, Kevin Warsh, ne prononce son premier discours d’ouverture lors du symposium économique annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming, un événement que les investisseurs mondiaux attendent avec impatience — en particulier ceux du marché des obligations d’État, soucieux de l’inflation.

"À l’approche de Jackson Hole, le défi de la Fed est clair: elle a encore un chemin considérable à parcourir avant que les marchés ne considèrent une inflation de 2 % comme un résultat crédible plutôt que comme une aspiration lointaine", a déclaré Olu Sonola, responsable de l’économie américaine chez Fitch Ratings.

UNE INFLATION ANNUELLE SUPÉRIEURE AUX PRÉVISIONS

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a augmenté de 3,7 % sur les douze mois clos en juillet, un chiffre inchangé par rapport à juin, a indiqué le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de 3,6 % pour le PCE, que la Fed utilise pour fixer son objectif.

Le chiffre mensuel a également dépassé les attentes, s’établissant à 0,2 % en juillet après une baisse de 0,1 % en juin, qui avait constitué le résultat le plus faible depuis avril 2020. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,1 %.

Hors prix de l’énergie et des denrées alimentaires, le PCE dit « de base » — que les responsables de la Fed utilisent comme indicateur du rythme sous-jacent de l’inflation — s’est maintenu à 3,3 % en glissement annuel, tout en progressant à 0,2 % en glissement mensuel, contre 0,1 % en juin. Ce chiffre global supérieur aux prévisions a légèrement renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait relever ses taux d’intérêt dès le mois prochain. Les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux reflétaient, après la publication du rapport, une probabilité d’environ 40 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale des 15 et 16 septembre, contre environ 36 % juste avant.

"Ces données plaident en faveur d’une hausse", a déclaré Omair Sharif, fondateur et président du cabinet de prévisions Inflation Insights. "L’indice PCE sous-jacent non arrondi s’établissait à 0,246 %, il était donc tout près d’atteindre les 0,3 %. Cela correspond à un taux annualisé sur un mois (de) près de 3,0 %."

LA GUERRE ET LES DROITS DE DOUANE ASSOMBRISSENT LES PERSPECTIVES D’INFLATION

L’indice PCE annuel a atteint en mai son plus haut niveau depuis trois ans, à 4,1 %, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l’Iran fin février, ce qui a fait grimper les prix de l’énergie, le conflit ayant entraîné la fermeture d’environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole. Six mois plus tard, le conflit ne semble pas plus proche d’une résolution définitive, même si les échanges de tirs se sont raréfiés et que les prix du pétrole, ainsi que l’inflation en général, ont reculé par rapport aux sommets atteints au milieu du printemps. Le ralentissement de l’inflation a contribué à étayer les arguments de la majorité des membres du comité de politique monétaire de la Fed qui ont voté le mois dernier pour maintenir le taux d’intérêt de référence de la banque centrale inchangé dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 % , où il se situe depuis décembre. Mais la lenteur de cette amélioration ne devrait guère apaiser une minorité croissante de décideurs politiques qui estiment qu’un resserrement de la politique monétaire est nécessaire, étant donné que l’inflation est supérieure à l’objectif depuis février 2021 et qu’elle n’atteindra pas le niveau de 2 % sans nouvelles mesures de restriction. L’inflation, mesurée par l’indice PCE, a atteint un pic de 7,2 % en juin 2022, et les hausses de taux les plus marquées de la Fed depuis les années 1980 ont contribué à la ramener vers les 2 %. Cette trajectoire a changé l’année dernière après que le président Donald Trump a déclenché une vague de droits de douane sur les importations dès son retour à la Maison Blanche, entraînant une hausse des prix d’un large éventail de produits, ces pressions étant exacerbées par la guerre en Iran. Et de nouvelles pressions liées aux droits de douane devraient voir le jour, après l’échec vendredi des négociations commerciales entre les États-Unis et leur deuxième partenaire commercial, le Canada , ce qui entraînera l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur 20 milliards de dollars d’importations canadiennes.

LES DERNIERS CHIFFRES DU PIB RÉVÈLENT UNE FORTE HAUSSE DES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

Mercredi, le BEA a également maintenu inchangée à 1,5 % son estimation de la croissance annualisée du produit intérieur brut pour le deuxième trimestre, mais a revu à la hausse les dépenses de consommation, les portant à 3,4 % contre les 3,2 % initialement annoncés, ce qui indique que la consommation des ménages, qui soutient les deux tiers de l’activité économique américaine, s’est maintenue tout au long du premier semestre.

Les investissements des entreprises sont restés solides, portés par la croissance continue des dépenses en intelligence artificielle (IA). La croissance des ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui mesure les dépenses combinées des consommateurs et des entreprises en matière d’investissement et constitue un indicateur clé de la consommation privée globale, a été révisée à la hausse à 4,2 % — son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2023 — contre 3,9 % auparavant.

Les bénéfices des entreprises ont bondi de 400,9 milliards de dollars, après une hausse de 74,4 milliards au premier trimestre. Ce dernier chiffre correspond à la deuxième plus forte augmentation des bénéfices jamais enregistrée — dépassée uniquement par celle du troisième trimestre 2020 — et s’explique probablement par la réforme de l’impôt sur les sociétés mise en place par Trump, entrée en vigueur cette année.

On observe également une amélioration de la croissance mesurée du côté des revenus. Le revenu intérieur brut a progressé de 2,2 %, contre 1,2 % au premier trimestre. La moyenne du PIB et du RIB, également appelée "production intérieure brute" et considérée comme un meilleur indicateur de l’activité économique, a progressé à un taux de 1,8 %, contre 1,7 % au trimestre précédent.