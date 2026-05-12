L'inflation annuelle aux États-Unis s'accélère dans un contexte de hausse généralisée des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport, la réaction des marchés et les commentaires des analystes tout au long du texte)

* L'indice des prix à la consommation augmente de 0,6% en avril

* Les produits énergétiques représentent plus de 40% de la hausse générale de l'inflation

* Trump fait face à des retombées politiques, les électeurs lui reprochant la forte inflation

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés jusqu'en 2027

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par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme soutenu pour le deuxième mois consécutif en avril, alors que la guerre avec l'Iran a fait grimper les coûts de l'énergie et que les prix des denrées alimentaires ont bondi, accentuant les risques politiques pour le président Donald Trump et son parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. Les hausses consécutives de l'indice des prix à la consommation publiées mardi par le ministère du Travail ont abouti à la plus forte hausse annuelle de l'inflation depuis trois ans. Trump a été réélu en 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l'inflation, mais les Américains sont déçus par sa gestion de l'économie et beaucoup lui reprochent la hausse des prix à la pompe.

Ces chiffres élevés de l'inflation, ajoutés aux données de la semaine dernière indiquant une hausse plus importante que prévu des emplois non agricoles en avril, ont renforcé les anticipations des économistes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027.

“Nous assistons à un véritable resserrement financier”, a déclaré Heather Long, économiste en chef à la Navy Federal Credit Union. “Pour la première fois en trois ans, l’inflation absorbe la totalité des gains salariaux. C’est un revers pour les ménages de la classe moyenne et à faibles revenus, et ils en sont conscients.”

L'IPC a augmenté de 0,6% le mois dernier après avoir bondi de 0,9% en mars, a indiqué le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'IPC de 0,6%. Les estimations allaient d'une hausse de 0,4% à une augmentation de 0,9%. Ce ralentissement, après la plus forte hausse enregistrée depuis juin 2022, était essentiellement de nature mécanique. Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril en mars à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l' Iran, avant de revenir à des niveaux toujours élevés après un cessez-le-feu début avril. L'impact de la guerre s'est immédiatement traduit par une hausse des prix de l'essence, du diesel et du kérosène. Les économistes estiment que les effets de second tour se feront sentir dans les mois à venir.

Une hausse de 3,8% des prix de l'énergie a représenté plus de 40% de la hausse de l'IPC le mois dernier. Cela fait suite à une hausse de 10,9% en mars. Les prix de l'essence ont augmenté de 5,4%, tandis que ceux du fioul ont progressé de 5,8%. Les consommateurs ont également payé plus cher leur électricité.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,5% après être restés inchangés en mars. L'inflation dans les magasins d'alimentation a bondi de 0,7%, tirée par une hausse de 2,7% des prix du bœuf. Les prix des fruits et légumes ont augmenté de 1,8%, tandis que ceux des boissons non alcoolisées ont augmenté de 1,1%. Les prix des produits laitiers et des œufs ont également connu de fortes hausses.

OFFRES MONDIALES SE RESSERRENT

Sur les 12 mois jusqu'en avril, l'IPC a progressé de 3,8%. Il s'agit de la plus forte hausse en glissement annuel depuis mai 2023, après une augmentation de 3,3% en mars. La banque centrale américaine, qui suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour son objectif d'inflation de 2%, a maintenu le mois dernier son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75%.

Les actions américaines ont ouvert en baisse. Le dollar s'est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

“En l'absence de perspective claire de fin des hostilités, les principaux catalyseurs de la hausse de l'inflation – l'énergie, le pétrole, l'essence, les transports et l'alimentation – sont tous sur le point de bondir dans les mois à venir, à mesure que l'offre mondiale se resserre et que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement s'accentuent”, a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM.

Hors alimentation et énergie, l'IPC a grimpé de 0,4% le mois dernier. Il s'agit de la plus forte hausse depuis janvier 2025, qui reflète en partie un ajustement ponctuel des mesures des loyers après que la fermeture du gouvernement fédéral l'année dernière a empêché la collecte de données.

Le BLS divise son enquête sur les loyers en six panels. Chaque panel fait l'objet d'un échantillonnage tous les six mois, selon un système de rotation. Le BLS a utilisé une méthode appelée “imputation par report” pour les loyers et l'OER afin de tenir compte des données manquantes, qui avaient artificiellement fait baisser les indices des loyers. L'IPC dit “de base” a augmenté de 0,2% en mars.

Les loyers ont bondi de 0,6% après une hausse de 0,3% en mars.

Le loyer équivalent pour les propriétaires a augmenté de 0,5%. Les prix élevés du kérosène ont fait grimper les tarifs aériens de 2,8%.

Par ailleurs, les prix des vêtements et des chaussures ont fortement augmenté. Les prix des articles d'ameublement et des services ménagers ont augmenté de 0,7%. Certains économistes pensaient que la répercussion des droits de douane généralisés de Trump était terminée.

La Cour suprême des États-Unis a invalidé ces droits de douane en février, abaissant ainsi le taux tarifaire effectif. L'inflation de l'IPC de base a progressé de 2,8% en glissement annuel en avril, après une hausse de 2,6% en mars.

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