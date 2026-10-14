L'inflation américaine s'accélère en septembre ; une hausse des taux de la Fed ce mois-ci est à nouveau envisagée

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(Ajouter les détails tirés du rapport, ainsi que la réaction des marchés tout au long)

* L'indice des prix à la consommation progresse de 0,6 % en septembre; il affiche une hausse de 3,7 % en glissement annuel

* L'essence représente plus de la moitié de la hausse mensuelle de l'IPC

* L'IPC sous-jacent progresse de 0,3 %; il s'établit à 2,6 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont connu une accélération en septembre en raison de la flambée du prix de l'essence, portant un nouveau coup au président Donald Trump et à son parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre et remettant sur le tapis la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mercredi par le ministère du Travail a montré un élargissement des pressions sur les prix au-delà du secteur de l’énergie, suscitant chez les économistes des inquiétudes quant à une possible persistance de l’inflation sous-jacente. Les marchés financiers considèrent désormais que la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d’intérêt ce mois-ci sera plus serrée qu’avant la publication de ces données.

Ce rapport vient s’ajouter aux enquêtes menées ce mois-ci, qui ont révélé une nouvelle détérioration de la confiance des consommateurs et une chute de la cote de popularité de Trump , alimentées par l’angoisse face à la hausse du coût de la vie. Un sondage Reuters/Ipsos a montré qu’environ 78 % des Américains attribuaient la hausse des prix, qui dépasse la progression des salaires, aux politiques de Trump , notamment aux droits de douane sur les importations et au conflit au Moyen-Orient.

« Le dernier tronçon avant d’atteindre l’objectif pourrait rester semé d’embûches et maintenir les taux d’intérêt à un niveau élevé », a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. « Ce rapport complique la décision de la Fed ce mois-ci, car le chemin vers la stabilité des prix semble de plus en plus difficile à parcourir. »

L’IPC a progressé de 0,6 % le mois dernier, après une hausse de 0,4 % en août, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Cette hausse de l’IPC était conforme aux prévisions des économistes.

Une flambée de 9,1 % des prix de l'essence a représenté plus de la moitié de la hausse de l'IPC sur le mois. La guerre américano-israélienne contre l'Iran fait grimper les prix de l'énergie . Les prix du diesel ont atteint des niveaux records et l'on craint que ces coûts ne se répercutent bientôt sur les prix pratiqués en supermarché.

Les prix des denrées alimentaires sont restés stables après avoir progressé de 0,1 % tant en juillet qu’en août. Les prix dans les supermarchés ont reculé de 0,1 % sur le mois, mais ont augmenté de 1,8 % en glissement annuel. Les prix du bœuf ont baissé de 1,0 % en septembre et le coût des produits laitiers et dérivés a reculé de 0,9 %. En revanche, les prix des boissons non alcoolisées ont bondi de 0,9 %, tandis que ceux des fruits et légumes ont augmenté de 0,5 %.

Sur les douze mois clos en septembre, l’IPC a progressé de 3,7 % après une hausse de 3,4 % en août.

UNE INFLATION SOUS-JACENTE SUPÉRIEURE AUX PRÉVISIONS

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a progressé de 0,3 % en septembre, un résultat identique à celui d’août. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l’IPC dit « de base » augmenterait de 0,2 %. L’IPC de base a été tiré à la hausse par une augmentation de 0,4 % du coût du logement, y compris les chambres d’hôtel et de motel. Le loyer équivalent pour les propriétaires a augmenté de 0,3 %.

Les coûts des loisirs et de l’éducation ont également augmenté. Les prix des voitures et camions d’occasion ont progressé de 0,7 %, tandis que les tarifs aériens ont augmenté de 1,2 % dans un contexte de hausse des prix du kérosène. Les prix des vêtements ont grimpé de 0,3 %.

Sur les douze mois clos en septembre, l’inflation mesurée par l’IPC « de base » a augmenté de 2,6 %, après une hausse de 2,4 % en août. La banque centrale américaine se réfère à l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour définir son objectif d’inflation de 2 %.

L’IPC de base est en retard par rapport à l’inflation du PCE de base, qui a augmenté de 3,0 % en août, en raison des pondérations différentes attribuées aux composantes des paniers.

Les marchés financiers ont revu à la hausse les probabilités d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 27 et 28 octobre, les portant à environ 52 % contre environ 22 % avant la publication de l’IPC, selon l’outil FedWatch du CME Group. Les chances d’une hausse des taux ce mois-ci avaient diminué à la suite de la progression décevante de l’emploi en septembre ainsi que des chiffres d’inflation du PCE inférieurs aux attentes pour juillet et août.

Les rendements des bons du Trésor américain étaient globalement en hausse, tandis que le dollar s'appréciait face à un panier de devises. Les marchés boursiers américains ont ouvert en baisse.

En septembre, la Fed avait relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, sa première hausse en trois ans, et avait laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans les mois à venir. Les économistes s'attendaient à ce que la Fed relève ses taux en décembre.

Le rapport sur l’inflation (IPC) de septembre était très attendu par des millions de retraités et d’autres bénéficiaires de la Sécurité sociale qui cherchaient à déterminer de combien leurs prestations augmenteraient l’année prochaine.

L’Administration de la sécurité sociale a annoncé une indexation sur le coût de la vie de 3,6 % pour les prestations de sécurité sociale et de revenu supplémentaire de sécurité (SSI) pour 2027. Ces programmes bénéficient aux Américains âgés à la retraite, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap et à certaines veuves, certains veufs et certains enfants.