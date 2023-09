L'inflation américaine ne change pas la donne pour les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère baisse après la publication de chiffres de l’inflation aux Etats-Unis globalement conformes aux anticipations. L’indice CAC 40 a cédé 0,42% à 7 222,57 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 0,44% à 4 223,48 points. Wall Street affichait une hausse prudente : le Dow Jones gagne 0,18% vers 17h30.

Très attendues, ces données ont montré une accélération de l'inflation du fait du bond des prix de l'essence. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,7% en août en rythme annuel, contre un consensus de 3,6% et 3,2% en juillet. A 0,6% la progression en rythme mensuel est conforme aux attentes.

Hors inflation et énergie, l'inflation dite core a ralenti. Elle s'est élevée à 4,3% en rythme annuel en août, en ligne avec les attentes et à comparer avec 4,7% en juillet. Elle a atteint 0,3% en rythme mensuel, contre un consensus de 0,2% et 0,2% en juillet.

" Bien que la Fed se concentre sur le chiffre de base, elle pourrait ne pas négliger l'augmentation du chiffre global et devrait donc envoyer un message plutôt hawkish ", prévient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS. La Fed fera connaître sa décision de politique monétaire le 20 septembre et une majorité écrasante anticipe un statu quo. " L'inquiétude entoure la réunion de novembre, vis-à-vis de laquelle les marchés sont partagés entre une hausse de 25 points de base et une pause ", rappelle Christophe Boucher.

A Paris, les constructeurs automobiles ont fini en ordre dispersé même si l'Europe a lancé une enquête sur les subventions accordées aux fabricants de véhicules électriques chinois. Accor a bénéficié de l'attribution d'une note investment grade par S&P.