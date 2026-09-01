L'inflation accélère comme prévu en zone euro au mois d'août

Le rythme de l'inflation sur un an a nettement accéléré en août dans la zone euro, porté par la remontée des cours du pétrole ainsi que, dans une moindre mesure, par la progression continue des prix des services, selon une première estimation rendue publique ce mardi par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est inscrit en hausse de 3,3% sur les douze mois à fin août, contre 2,9% fin juillet, conformément aux attentes des économistes.

Selon l'office statistique de l'Union européenne, c'est l'énergie qui devrait enregistrer le taux annuel le plus élevé en août ( 14,3%, contre 10,3% en juillet), suivie du secteur des services ( 3%, contre 3,3% le mois précédent).

Les biens industriels hors énergie affichent quant à eux une hausse de 1,2%, contre 0,9% en juillet, tandis que le secteur de l'alimentation progresse de 1,2%, comme au mois de juillet.

Ces chiffres confortent donc les tenants d'une poursuite du resserrement de la politique monétaire de la BCE et d'une nouvelle hausse des taux de l'institution la semaine prochaine, un scénario déjà intégré à hauteur de 97% par les marchés.