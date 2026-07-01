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L'inflation a ralenti plus que prévu en zone euro en juin
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 11:20

L'inflation en zone euro a décéléré sur un an en juin, et à un rythme plus prononcé que prévu, montrent des données préliminaires publiées ce mercredi par Eurostat.

En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH est ressorti à 2,8% le mois dernier, après une inflation à 3,2% en mai, là où les économistes attendaient un ralentissement moins marqué, situé autour de 3%.

D'un mois sur l'autre, l'inflation dans les 20 pays partageant la monnaie unique ressort en baisse de 0,1%.

En excluant les éléments les plus volatils que sont l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, l'inflation s'établit en hausse de 0,2% en base mensuelle et de 2,4% en rythme annuel, contre 2,6% le mois précédent et 2,5% attendu par le consensus.

Inflation
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