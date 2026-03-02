L'industrie manufacturière américaine connaît une croissance soutenue en février, mais les prix des intrants augmentent fortement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'activité manufacturière américaine a connu une croissance régulière en février, mais une mesure des prix payés par les usines pour les intrants a atteint son niveau le plus élevé en près de trois ans et demi, mettant en évidence les risques de hausse de l'inflation en raison des droits de douane sur les importations , avant même que l'attaque menée par les États-Unis contre l'Iran n'entraîne une hausse des prix du pétrole.

L'Institute for Supply Management a déclaré lundi que l'indice PMI de l'industrie manufacturière avait peu changé à 52,4 le mois dernier, contre 52,6 en janvier. C'est le deuxième mois consécutif que l'indice PMI dépasse le niveau de 50, qui indique une expansion. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse du PMI à 51,8.

Samedi, les États-Unis et Israël ont lancé leurs attaques les plus ambitieuses contre l'Iran depuis des décennies, tuant le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Les prix du pétrole et du gaz naturel ont bondi lundi, les frappes et les représailles de Téhéran ayant entraîné la fermeture d'installations pétrolières et gazières dans tout le Moyen-Orient et perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui est d'une importance cruciale.

Le rebond de l'activité industrielle en janvier, après dix mois consécutifs de contraction, a été attribué aux commandes passées après les fêtes de fin d'année ainsi qu'à ce que l'ISM a décrit comme des achats "pour anticiper les hausses de prix attendues en raison des questions tarifaires en cours."

Les droits de douane généralisés du président Donald Trump ont pesé sur l'industrie manufacturière, qui représente 10,1 % de l'économie. Le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane que Donald Trump avait appliqués en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale. Cependant, Donald Trump a rapidement imposé des droits de douane mondiaux de 10 % pendant 150 jours pour remplacer une partie des droits de douane d'urgence, avant d'annoncer qu'ils passeraient à 15 %.

Au milieu de la morosité tarifaire, les secteurs technologiques de l'industrie manufacturière ont reçu un coup de pouce grâce à l'adoption accélérée de l'intelligence artificielle et à la construction de centres de données.

Le secteur n'a pas encore connu la renaissance que Donald Trump envisageait avec ses droits d'importation. L'emploi manufacturier a reculé de 83 000 postes depuis janvier 2025.

Les économistes s'attendent à ce que la législation fiscale, qui a rendu permanent l'amortissement en prime entre autres avantages, soutienne l'industrie manufacturière cette année.

Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes de l'enquête ISM a reculé à 55,8 le mois dernier après avoir bondi à 57,1 en janvier, soit le niveau le plus élevé depuis février 2022. Toutefois, les commandes en attente ont augmenté et les exportations sont restées stables.

Les performances des fournisseurs en matière de livraison ont continué à se détériorer. L'indice des livraisons des fournisseurs de l'enquête a augmenté à 55,1 contre 54,4 le mois précédent. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Les livraisons étant plus longues, les fabricants ont dû faire face à des prix plus élevés pour les intrants. L'indice des prix payés de l'enquête a grimpé à 70,5, son plus haut niveau depuis octobre 2022, contre 59,0 en janvier. L'indice a également dépassé les prévisions qui tablaient sur une hausse à 60,0. Cette hausse reflète l'augmentation des prix des biens de production , hors alimentation et énergie, en janvier et suggère que les tarifs douaniers se répercuteront davantage. L'emploi dans l'industrie manufacturière est resté modéré. La mesure de l'emploi manufacturier de l'enquête a légèrement augmenté à 48,8 contre 48,1 en janvier. L'ISM a noté que les fabricants avaient recours aux licenciements et ne pourvoyaient pas les postes vacants pour gérer les effectifs.