L'industrie intensifie la pression sur l'UE pour qu'elle réduise les prix de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les entreprises affirment que les coûts pénalisent l'UE par rapport aux États-Unis et à la Chine

*

Les chefs d'entreprise mettent en garde contre la structure de tarification de l'électricité qui fait grimper les coûts

*

Les factures énergétiques élevées poussent les investisseurs à quitter l'UE

(Ajout de la déclaration d'Anvers dans les paragraphes 3-5, von der Leyen dans le paragraphe 13) par Kate Abnett

Des chefs d'entreprise de premier plan ont exhorté mercredi l'Union européenne à agir d'urgence pour faire baisser les prix de l'énergie , en affirmant que cela était essentiel pour que les industries européennes puissent rivaliser avec les États-Unis et la Chine .

Le message des industriels a été diffusé juste avant que les dirigeants européens ne se réunissent jeudi dans un château belge pour une "retraite" informelle afin d'élaborer un plan sur la manière dont l'Europe peut rivaliser économiquement avec la Chine et les États-Unis.

"Les cinq prochaines années seront les plus difficiles pour l'industrie européenne depuis de nombreuses décennies", ont déclaré les chefs d'entreprise réunis dans la ville d'Anvers dans une déclaration écrite.

"Bien que la situation soit désastreuse, l'issue n'est pas inévitable. Nous pouvons surmonter cette situation si vous agissez", ont-ils déclaré aux dirigeants de l'UE, appelant à un ensemble de mesures d'urgence pour réduire les coûts de l'énergie en Europe et soutenir la demande de produits "made in Europe".

La déclaration a été signée par des centaines de chefs d'entreprise, dont le premier producteur mondial de produits chimiques BASF et le premier sidérurgiste européen ArcelorMittal, ainsi que par plusieurs groupes du secteur de l'énergie.

ÉNERGIE COÛTEUSE

Interrogé sur son principal message aux dirigeants européens, Jon Morrish, directeur général pour l'Europe de Heidelberg Materials , a déclaré à Reuters: "Premièrement, en ce qui concerne les prix de l'énergie, ils doivent baisser. Ils doivent nous prendre au sérieux et se rendre compte que cela entrave réellement la compétitivité de l'Europe."

Le cimentier Heidelberg, dont le marché domestique est l'Allemagne , a commencé à déplacer certains investissements hors d'Europe en raison des prix élevés de l'énergie, a-t-il dit.

Le directeur général du fabricant suisse de produits chimiques spécialisés Clariant CLN.S , Conrad Keijzer, a déclaré à Reuters: "Pourquoi l'Europe est-elle si en retard par rapport au reste du monde? C'est à cause de la situation énergétique."

La perte des importations de gaz russe bon marché à la suite de l'invasion massive de l'Ukraine par Moscou en 2022 a fait grimper les factures de nombreuses industries à forte consommation d'énergie. La congestion des réseaux électriques, les taxes nationales et le prix des émissions de CO2 fixé par l'UE contribuent également à l'augmentation des prix de l'électricité, qui sont plus de deux fois plus élevés pour les industries européennes qu'aux États-Unis et en Chine, selon les données de l'UE.

DES TAXES ÉLEVÉES

La Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré lors du sommet d'Anvers qu'elle convenait que les pays de l'UE devaient mieux relier leurs réseaux électriques, parmi plusieurs propositions visant à réduire les factures d'énergie.

"Alors que les coûts de l'énergie diminuent, les taxes nationales sur l'énergie augmentent. Et les taxes que l'industrie paie sur l'électricité sont 15 fois plus élevées que les taxes sur le gaz. Ce n'est pas normal", a-t-elle déclaré.

PAS DE SOLUTION MIRACLE

Certaines entreprises reconnaissent toutefois qu'il n'existe pas de solution miracle, notamment parce qu'il faudra des années pour moderniser les réseaux électriques afin que l'énergie à faible teneur en carbone, moins chère, puisse circuler librement dans l'ensemble de l'Union.

Le système électrique de l'UE est conçu de manière à ce que la dernière centrale électrique nécessaire pour répondre à la demande totale fixe le prix de l'électricité. Souvent, il s'agit d'une centrale au gaz naturel, ce qui expose de nombreux consommateurs aux prix du gaz, qui sont nettement plus élevés qu'aux États-Unis.

La volonté politique de changer ce système est rare. Les gouvernements de l'UE ont décidé de ne pas redéfinir le marché lorsqu'ils ont mis à jour les règles de l'UE en matière d'énergie en 2024. Depuis cinq ans, ils ne parviennent pas non plus à obtenir l'accord unanime nécessaire pour réformer les règles fiscales de l'UE en matière d'énergie afin d'avantager les sources d'énergie à faible teneur en carbone.

Philippe Kehren, directeur général de la multinationale chimique Solvay SOLB.BR , a déclaré que le secteur souhaitait désormais que les dirigeants interviennent directement pour garantir la stabilité des prix de l'électricité - potentiellement en fixant un prix réglementé pour l'industrie.

"Je ne vois pas d'autre option, franchement.... Les industries ne peuvent pas faire face à des prix de l'électricité très volatils et élevés", a-t-il déclaré à Reuters.