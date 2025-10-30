L’industrie des hedge funds s’approche des 5.000 milliards de dollars sous gestion

Les encours gérés par les hedge funds poursuivent leur ascension. A fin septembre 2025, ils atteignaient 4.978 milliards de dollars selon le fournisseur de données et d’indices spécialisé sur la classe d’actifs HFR, augmentant pour le huitième trimestre d’affilée (+5% sur le trimestre).

HFR estime que les hedge funds ont collecté 33,7 milliards de dollars entre fin juin et fin septembre 2025, soit le plus haut niveau de collecte nette depuis le troisième trimestre 2007. Leur collecte pourrait atteindre, sur l’exercice 2025, un niveau pas observé depuis 2007 (194,5 milliards de dollars d’encours cette année-là selon HFR). Sur les neuf premiers mois, les souscriptions nettes dans les hedge funds s’élèvent à 71 milliards de dollars.

D’après les données compilées par HFR, les plus gros hedge funds – ceux gérant plus de 5 milliards de dollars – ont à nouveau très largement capté les capitaux entrants (+32,2 milliards de dollars). Les gérants de taille moyenne (1 à 5 milliards de dollars d’encours) et de petite taille (moins d’un milliard de dollars d’encours) ont respectivement collecté 590 et 880 millions de dollars.

«Le secteur des hedge funds a connu une croissance et des performances historiques ces derniers mois. Cette croissance historique a été alimentée par une combinaison de tendances puissantes, notamment l’accélération des fusions-acquisitions, l’expansion des investissements dans les cryptomonnaies, la baisse des risques géopolitiques, les anticipations de baisse des taux d’intérêt et une augmentation sans précédent des investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle et les infrastructures» , a commenté Kenneth J. Heinz, président de HFR, qui entrevoit une industrie au-delà des 5.000 milliards de dollars d’encours gérés d’ici la fin de l’année.

Au 30 septembre 2025, les gros hedge funds représentaient 75,5% des encours sous gestion de l’industrie et seulement 8,7% des sociétés du secteur. HFR recensait 9.423 hedge funds dont 959 fonds de hedge funds.

Adrien Paredes-Vanheule