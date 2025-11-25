L'industrie automobile européenne risque un "déclin irréversible", avertit le président de Stellantis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte)

Le président de Stellantis

STLAM.MI , John Elkann, a mis en garde mardi contre le risque de "déclin irréversible" de l'industrie automobile européenne. S'exprimant à Turin lors d'un événement marquant le début de la production à grande échelle de la nouvelle version hybride de la petite voiture Fiat 500, Elkann a déclaré que l'industrie dans son ensemble avait élaboré un ensemble de propositions à l'intention de la Commission européenne afin d'accorder aux constructeurs automobiles une plus grande flexibilité en matière d'objectifs d'émissions et que cela permettrait au secteur d'éviter un tel déclin. La Commission européenne doit présenter le 10 décembre un ensemble de propositions dans le cadre de sa révision programmée de la réglementation européenne sur les émissions de carbone pour l'industrie automobile.

Au début du mois, Elkann a déclaré que Stellantis soutenait une série de mesures proposées à l'UE pour soutenir l'industrie automobile européenne.

Ces propositions comprennent l'autorisation des hybrides rechargeables, des prolongateurs d'autonomie et des carburants alternatifs au-delà de 2035, l'étalement sur plusieurs années des objectifs provisoires de réduction des émissions de carbone fixés pour 2030, l'introduction d'un vaste programme de mise à la casse des voitures existantes et l'adaptation de la réglementation afin de favoriser la production de petites voitures.

Gianluca Ficco, du syndicat UILM, a déclaré dans un communiqué que le lancement de la production de la Fiat 500 hybride était positif pour la production italienne, mais il a ajouté que l'UE doit modifier les règles de l'industrie automobile "avant qu'il ne soit trop tard" et afin d'éviter de lourdes conséquences pour l'industrie et l'emploi.