L'industrie allemande s'engage en faveur d'une filière hydrogène européenne

(AOF) - " Ancrer l'engagement en faveur d'une alliance hydrogène en Europe dans l'accord de coalition " en Allemagne. C'est ce que demandent treize associations patronales allemandes représentant les secteurs de l'énergie, du gaz, de l'eau et de l'hydrogène, ainsi que les industries sidérurgiques, chimiques et automobiles dans une lettre au nouveau chancelier Friedrich Merz. " Une alliance autour de l'hydrogène peut développer une nouvelle force d'intégration et renforcer le rôle de leader de l'Allemagne " estiment-elles.

" Tous les États membres – quel que soit leur mix énergétique – qui souhaitent promouvoir activement la montée en puissance la plus rapide et la plus ambitieuse possible " devraient être intéressés par cette " alliance H2 ", affirment les signataires.

Pour permettre une montée en puissance à grande échelle, cette alliance devrait être ouverte à " toutes les formes d'hydrogène renouvelable et à faible émission de carbone " et " pourrait être utilisée pour défendre une politique H2 ambitieuse et axée sur la mise en œuvre au sein du Conseil de l'UE et auprès de la Commission européenne et du Parlement européen ".

Pour les industriels allemands, cela pourrait également être " un moyen de construire des ponts plus étroits avec des partenaires non membres de l'UE d'importance stratégique ", tels que le Royaume-Uni et la Norvège, ainsi qu'avec d'autres pays importateurs potentiels.