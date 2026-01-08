L'industrie aérospatiale française s'inquiète de la "militarisation" politique des chaînes d'approvisionnement mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le lobby français de l'industrie aéronautique met en garde contre les obstacles géopolitiques

*

L'association GIFAS exhorte l'Europe à s'attaquer au problème des terres rares

*

Le patron de l'industrie met également en garde contre la crise du budget intérieur français

*

Le dirigeant estime que la crise du Groenland plaide en faveur d'une industrie européenne de la défense

(Ajout de citations et de contexte sur les terres rares et la défense, à partir du paragraphe 4) par Tim Hepher et Florence Loeve

L'industrie aérospatiale française a exprimé jeudi son inquiétude quant à la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement mondiales alors que les grandes puissances poursuivent leurs agendas géopolitiques, et a averti que les terres rares restaient un point de pression malgré la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine .

Olivier Andries, président de l'association aérospatiale française GIFAS et directeur général du fabricant de moteurs Safran SAF.PA , a déclaré que 90 % des besoins de l'industrie en terres rares étaient fournis par la Chine, qui est en désaccord avec Washington sur le commerce.

"La tendance est à la militarisation de la chaîne d'approvisionnement, à l'utilisation de la dépendance à l'égard de fournitures essentielles pour créer un avantage géopolitique. C'est particulièrement le cas pour les terres rares, un sujet très sensible", a-t-il déclaré.

L'industrie aérospatiale a largement évité d'être prise dans une guerre tarifaire menée par les États-Unis, car les chaînes d'approvisionnement des principaux fabricants tels qu'Airbus

AIR.PA et Boeing BA.N sont profondément imbriquées.

Mais les inquiétudes persistent quant à la disponibilité des minéraux spécialisés que l'on peut trouver en quantités petites mais significatives dans les produits modernes, y compris les moteurs d'avion.

M. Andries a déclaré que les préoccupations ne concernaient pas seulement la quantité de terres rares telles que le samarium, mais aussi ce qu'il a appelé les questions "intrusives" des autorités chinoises sur leur destination finale, reflétant ainsi un schéma de jeu extraterritorial développé par les États-Unis.

La question devrait être abordée au niveau européen, a-t-il ajouté.

M. Andries, qui s'exprimait lors d'un briefing du GIFAS le jour où le parlement français, profondément divisé, revenait de sa pause de fin d'année, a déclaré qu'il était également préoccupé par l'absence persistante d'un budget national pour 2026, ajoutant que les parlementaires avaient "perdu le cap".

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu tente une nouvelle fois d'adopter le budget suite à une législation d'urgence .

Jusqu'à présent, les dépenses de défense de la France sont sur la bonne voie, a déclaré M. Andries, alors que l'Europe augmente ses dépenses face à la pression politique des États-Unis et au conflit en cours en Ukraine.

SOUVERAINETÉ EUROPÉENNE

Interrogé sur l'avenir du projet franco-germano-espagnol d'avion de combat FCAS, déchiré par des différends entre Airbus et Dassault Aviation AM.PA , M. Andries a déclaré: "Il existe une volonté politique très forte au plus haut niveau en France et en Allemagne pour aller de l'avant. Mais pour que les choses avancent, il faut aussi qu'il y ait des accords et que les constructeurs acceptent de travailler ensemble".

La société française Dassault a critiqué la décision de l'Allemagne d'acheter des F-35 américains en plus de soutenir les programmes européens.

Interrogé sur les nouvelles menaces du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland, M. Andries a déclaré que cela alimenterait davantage les débats sur l'achat d'armes étrangères.

"Ces messages plutôt désinhibés ne font qu'accroître la prise de conscience croissante en Europe que si nous sommes bien sûr des partenaires et des alliés des États-Unis, nous devons cultiver notre propre souveraineté et ne pas confier totalement notre avenir à un autre État", a déclaré M. Andries aux journalistes.

Le différend croissant sur le territoire danois a alarmé les alliés de l'Otan et a pris une nouvelle dimension après que M. Trump a mis à exécution ses menaces de renverser le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.

M. Andries a exhorté les fournisseurs français à investir dans les années à venir afin d'être prêts à la fois pour l'augmentation des dépenses européennes en matière d'armement et pour la prochaine génération d'avions de ligne, dans le but d'accroître leur rôle dans ces deux domaines.