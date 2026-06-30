L'Indonésien Makarim, fondateur de Gojek et ancien ministre, a été reconnu coupable de corruption

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Un tribunal indonésien a déclaré mardi Nadiem Makarim, cofondateur de la start-up Gojek et ancien ministre de l’Éducation, coupable de corruption et l’a condamné à 10 ans de prison.

M. Makarim, âgé de 41 ans, a clamé son innocence, affirmant que les poursuites à son encontre étaient motivées par des considérations politiques — une affirmation qui a reçu le soutien d’universitaires et de militants des droits de l’homme.

Ce verdict risque d’ébranler davantage la confiance des investisseurs en Indonésie. La roupie et les actions ont chuté cette année après que les agences de notation ont revu à la baisse leurs perspectives en raison de l’imprévisibilité des décisions politiques et de préoccupations liées à la gouvernance, tandis que l’indice MSCI envisage de dégrader la note de , la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, en raison de problèmes de transparence du marché.